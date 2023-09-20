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Президент Бразилии досрочно покинет Генассамблею ООН: какие причины

Лула да Силва, который должен встретиться с Зеленским на Генассамблее ООН, заявил, что досрочно покинет мероприятие.

сегодня, 10:10
Автор:
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Slava Kot
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Президент Бразилии Лула да Силва не будет присутствовать на всех мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН и покинет Нью-Йорк по болезни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Президент Бразилии досрочно покинет Генассамблею ООН: какие причины

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото из открытых источников

Лула да Силва должен был вернуться из Соединенных Штатов 23 сентября, однако перенес дату на 20. Причиной решения стали жалобы на усиление боли в бедре. Президент Бразилии в начале сентября подтвердил, что у него в конце месяца запланирована операция, поэтому сессия Генассамблеи ООН станет последним крупным мероприятием перед хирургическим вмешательством.


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"У меня с прошлого года проблемы с головкой бедренной кости. Меня упорно просят сделать операцию на бедре", – сказал Лула да Силва.

Бразильский лидер объяснил, что он уже давно испытывает боль, однако не мог решиться на операцию из-за сложного графика и участия в выборах.

В настоящее время бразильская делегация сообщает, что Лула да Силва, несмотря на преждевременный отъезд с сессии Генеральной ассамблеи ООН, успеет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии сделал скандальное заявление об аресте Путина. Лула да Силва заявил, что не собирается выполнять решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России. Впоследствии бразильский лидер смягчил свою позицию по этому вопросу.

Также "Комментарии" писали, что мировые лидеры выступили на сессии Генеральной ассамблеи ООН и упомянули в своих речах российское вторжение в Украину. Портал подобрал главные выступления президентов.



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Источник: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/com-dores-lula-vai-antecipar-volta-ao-brasil-apos-reuniao-com-zelensky-e-biden/
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