Прежде чем завести двигатель, проверьте авто: полиция дает советы на осень

Из-за значительного похолодания на дворе, особенно ночью, бездомные животные пытаются где-то спрятаться и согреться. Водителей предупреждают в патрульной полиции: помогите сберечь жизнь котиков.

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"Ночи становятся холоднее, поэтому многие уличные животные ищут уютное и теплое место. Но находят его под капотом вашего автомобиля и не только", – предупреждают в полиции.

Самые любимые места кошек: под авто, под капотом, под арками колес, в выхлопной трубе.

Перед тем, как завести двигатель, водителям советуют постучать по капоту и проверить указанные места. Это может уберечь бездомное животное.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По всей Украине объявлен "оранжевый" уровень опасности: что происходит

Уже с сегодняшнего дня и в течение следующих трех дней почти по всей Украине ожидаются сильные заморозки 0-5°, объявлен II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Значительно похолодает в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях. А также в северных и западных областях. В Киеве и области заморозки следует ожидать уже с 17 октября. "Следите за погодой, особенно в горной местности! Спасатели Ивано-Франковской области предупреждают, что в зимние горы следует отправляться только при благоприятных условиях", — отмечают спасатели.

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Правила дорожного движения не изменяются – они переходят на "зимний период".

Зимний период – всегда период повышенной опасности для всех участников дорожного движения. Следовательно, на тех участках дорог, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что пункт Правил дорожного движения 12.8 существует уже давно и возможность установления другого скоростного режима на летний период там предусмотрена.