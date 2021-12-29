Премьер-министр рассказал, ждать ли украинцам нового локдауна

В планах Правительства Украины больше нет введения полных локдаунов в стране из-за распространения коронавирусного заболевания. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает УНИАН.

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах, если его работники вакцинированы на 100%", – сообщил Шмыгаль.

Отметим, что ранее премьер-министр уже сообщал о том, что необходимости введения строгого локдауна в стране нет. Но несмотря на то, что большинство регионов Украины уже не в "красной" карантинной зоне ношение защитных масок должно быть обязательным. Это правильно будет действовать в Украине еще очень долго.

Денис Шмыгаль как и сейчас называл главным фактором, который позволяет говорить о том, что Украине не угрожают жесткие карантинные ограничения, — вакцинацию против коронавируса.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения выступают против введения на территориях стран тотального локдауна, даже несмотря на появление новых, более опасных штаммов инфекции. В ВОЗ объясняют свою позицию тем, что предыдущий локдаун нанес огромный удар по мировой экономике. Кроме того, локдаун серьезно пошатнул психическое здоровье. Специалист ВОЗ по общественному здоровью, доктор Маргарет Харрис считает, что есть только одна возможность противостоять пандемии и новому штамму, который активно распространяется миром. Этот вариант – массовая вакцинация.





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