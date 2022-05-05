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Предприниматели получат 6,5 тысяч грн за трудоустроенных переселенцев – Минцифры

Компенсацию можно получать за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца

5 мая 2022, 18:18
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Работодатели, которые предоставят работу внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), получат 6,5 тысяч грн за каждого трудоустроенного.

Предприниматели получат 6,5 тысяч грн за трудоустроенных переселенцев – Минцифры

Подать заявку на компенсацию расходов может только работодатель через пять дней после трудоустройства ВПЛ. Фото: Минреинтеграции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

В Минцифры отмечают, что компенсацию можно получать за первый и второй месяц работы вынужденного переселенца.

При этом, подать заявку на компенсацию расходов может только работодатель через пять дней после трудоустройства ВПЛ.

Так, подать заявку на выплаты за трудоустройство переселенцев могут только те работодатели, которые:

– трудоустроили ВПЛ после 24 февраля 2022 года, при условии, что переселенец получил статус ВПЛ также после 24 февраля;

– выплачивали переселенцам зарплату не меньше минимальной, которая на сегодняшний день составляет 6,5 тысяч грн;

– уплачивают единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;

– подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год.

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо:

– заполнить заявку на портале "Дія";

подписать электронной подписью заявку и после этого она будет отправлена в Государственный центр занятости.

Услуга разработана при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

В Минцифры добавили, что бюджетные учреждения и фонды общеобязательного государственного социального страхования не могут получить компенсацию.

Ранее сообщалось, что Норвежский совет по делам беженцев начинаетрегистрацию для получения денежной помощи для внутренне перемещенных лиц из Украины.

Как заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, только на Киевщину из других регионов Украины из-за боевых действий прибыли не менее 240 тысяч внутренне перемещенных лиц.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-pidpriyemci-otrimayut-6500-grn-za-pracevlashtovanih-vnutrishno-peremishchenih-osib
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