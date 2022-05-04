Норвегия предоставит дополнительную финансовую помощь украинским переселенцам

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) начинает регистрацию для получения денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Украины.

На помощь могут претендовать только переселенцы, которые не регистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других иностранных организаций. Фото: Минреинтеграции

Как сообщает пресс-служба гуманитарной организации, получить помощь могут внутренне перемещенные лица независимо от текущего места нахождения, а также граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

По информации NRC, предпочтение для получения помощи будет отдаваться самым уязвимым категориям, зарегистрированным в программе.

При этом, на помощь могут претендовать только переселенцы, которые не регистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других иностранных организаций (выплаты ВПЛ от государства не учитываются).

Выплачивать будут по 2 тысячи 200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

В организации подчеркнули, что регистрация происходит исключительно через мессенджер WhatsApp.

Для этого нужно установить мессенджер на смартфон, если его в нем еще нет, добавить в список контактов номер 0 800 609 844 и отправить сообщение с текстом: NRC.

После этого придет уведомление с инструкциями для успешной регистрации.

Заявка рассматривается в течение 10 дней, после чего на WhatsApp поступит уведомление о начислении или не начислении денег.

В случае предоставления денежной помощи средства поступят через месяц после регистрации.

За дополнительной информацией можно обращаться по номеру "горячей линии" 0 800 302 007 или написать по электронной почте: [email protected].

Как заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, только в Киевскую область из других регионов Украины из-за боевых действий прибыли не менее 240 тысяч внутренне перемещенных лиц.



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