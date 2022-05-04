Норвегия предоставит дополнительную финансовую помощь украинским переселенцам

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Нарожный Дмитрий
Норвежский совет по делам беженцев (NRC)
начинает регистрацию для получения денежной помощи для внутренне перемещенных
лиц (ВПЛ) из Украины.
На помощь могут претендовать только переселенцы, которые не регистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других иностранных организаций. Фото: Минреинтеграции
Как сообщает пресс-служба гуманитарной
организации, получить помощь могут внутренне перемещенные лица независимо от
текущего места нахождения, а также граждане Украины, проживающие в районах,
пострадавших в результате боевых действий.
По информации NRC, предпочтение для получения помощи будет отдаваться самым
уязвимым категориям, зарегистрированным в программе.
При этом, на помощь могут претендовать только переселенцы,
которые не регистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других
иностранных организаций (выплаты ВПЛ от государства не учитываются).
Выплачивать будут по 2 тысячи 200 грн на
каждого члена семьи в течение трех месяцев.
В организации подчеркнули, что регистрация
происходит исключительно через мессенджер WhatsApp.
Для этого нужно установить мессенджер на
смартфон, если его в нем еще нет, добавить в список контактов номер 0 800 609 844 и отправить сообщение с текстом: NRC.
После этого придет уведомление с инструкциями для успешной регистрации.
Заявка рассматривается в течение 10 дней,
после чего на WhatsApp поступит уведомление о начислении или не начислении денег.
В случае предоставления денежной помощи
средства поступят через месяц после регистрации.
За дополнительной информацией можно обращаться по номеру "горячей линии" 0 800 302 007 или написать по электронной почте: [email protected].
Как заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, только в Киевскую область из других регионов Украины из-за боевых действий прибыли не менее 240 тысяч внутренне перемещенных лиц.
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