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Хотят увидеть, как живут переселенцы: "Слуги народа" едут в Европу

"Слуги народа" своими глазами хотят увидеть, как живут временные переселенцы

3 мая 2022, 17:32
Автор:

Лиля Воробьева
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Нардепы от монобольшинства планируют уехать за границу, чтобы увидеть, в каких условиях живут временные переселенцы. Политики хотят узнать — учатся ли дети переселенцев, удается ли им найти работу, имеют ли они доступ к медицинским услугам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию депутата от "Слуги народа" Юлии Гришиной.
По словам народной депутатки Украины, ее однопартийцы начинают ряд рабочих визитов в страны, которые приняли украинцев, чтобы узнать их проблемы.
"Депутаты "Слуги Народа" начинают ряд рабочих поездок по странам, которые гостеприимно предоставили убежище нашим гражданам. Мы разделимся на группы и проедем по всей Европе: от Польши до Нидерландов, от Эстонии в Италию. Наша цель — собственными глазами увидеть, как живут временные переселенцы, как учатся их дети, удается ли им найти работу, имеют ли они доступ к медицинским услугам, какие проблемы возникают с оформлением документов и т.д. По итогам визитов мы составим общий отчет и будем решать проблемы, которые обнаружим" говорится в сообщении политика.
Кроме этого, депутат обратилась к украинцам, которые находятся за границей, чтобы те сообщали об их проблемах и поблагодарила власти стран-партнеров, которые помогли украинцам.
"Если вы находитесь за границей и есть определенные вопросы — юридические, образовательные, медицинские — можете задавать их в комментариях, обязательно указав при этом страну вашего пребывания. И — главное. Я искренне благодарна странам-партнерам, которые откликнулись на украинскую беду. Лично посещала Румынию и Болгарию и убедилась, какие огромные усилия предпринимают их народы и власть для помощи Украине. И все же, в гостях хорошо, а дома лучше. Поэтому наша цель – комфортное возвращение украинцев на Родину. Конечно, когда это будет безопасно",- отметила Гришина.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кабмин утвердил порядок формирования жилищного фонда для переселенцев.

Хотят увидеть, как живут переселенцы: "Слуги народа" едут в Европу

Депутаты едут к переселенцам (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5055757691186710&set=a.333150380114155
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