С приближением Дня Независимости Украины, возрастает тревога о возможных провокациях со стороны российских оккупантов. По информации от активистов движения "Желтая Лента", россияне могут устроить теракты для дискредитации украинских защитников и вооруженных сил.

Провокации РФ ко Дню Независимости: украинцев предупредили об угрозе

Активисты утверждают, что между 23 и 25 августа российские силы могут попытаться организовать теракты на территориях, которые они временно контролируют. Они призывают людей избегать больших скоплений и остерегаться необычных событий в эти дни.

"По имеющейся информации, 24 августа российские оккупанты планируют организовать ряд провокаций и террористических актов с целью дискредитации сил сопротивления и Вооруженных Сил Украины. В связи с этим мы убедительно рекомендуем избегать общественных мест и больших скоплений людей, особенно в период с 23 по 25 августа", — говорится в сообщении.

В ответ на угрозы, украинские власти усиливают меры безопасности во всех регионах, особенно в зонах близких к линии фронта и на временно оккупированных территориях.

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Кроме того, недавние события в Курской области стали очередным свидетельством углубляющегося противостояния между Россией и НАТО, заявил помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев. Он заявил, что атака ВСУ на этот регион была тщательно спланирована и проведена якобы при активной поддержке западных спецслужб: западные страны, в первую очередь США, играют ключевую роль в координации и материально-техническом обеспечении подобных операций.

