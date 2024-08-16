Операция на Курщине: посол в Литве намекнул, что теперь будет с российскими территориями

Украина не стремится к захвату российских территорий. Операция ВСУ в Курской области носит оборонительно-превентивный характер и направлена на отвлечение России от запланированных атак в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщает "Delfi".

Посол Украины в Литве Петр Бешта. Фото из открытых источников

"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны", — отметил Петр Бешта.

По его словам, Россия начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в этом регионе.

Посол подчеркнул, что украинским силам пришлось действовать быстро, чтобы предотвратить такой сценарий.

Бешта также отметил, что конкретные цели операции в Курской области не разглашаются.

"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций — это элемент неожиданности", — добавил он.

Посол подчеркнул, что стратегия победы выходит за рамки линии фронта, подразумевая необходимость нанесения ударов по России на ее собственной территории.

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