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Операция на Курщине: посол в Литве намекнул, что теперь будет с российскими территориями

Петр Бешта считает, что Украине не нужны российские территории, операция в Курске - оборонительная

сегодня, 11:43
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Кравцев Сергей

Украина не стремится к захвату российских территорий. Операция ВСУ в Курской области носит оборонительно-превентивный характер и направлена на отвлечение России от запланированных атак в Сумской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Украины в Литве Петр Бешта, сообщает "Delfi".

Операция на Курщине: посол в Литве намекнул, что теперь будет с российскими территориями

Посол Украины в Литве Петр Бешта. Фото из открытых источников

"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны", — отметил Петр Бешта.

По его словам, Россия начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в этом регионе.

Посол подчеркнул, что украинским силам пришлось действовать быстро, чтобы предотвратить такой сценарий.

Бешта также отметил, что конкретные цели операции в Курской области не разглашаются.

"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций — это элемент неожиданности", — добавил он.

Посол подчеркнул, что стратегия победы выходит за рамки линии фронта, подразумевая необходимость нанесения ударов по России на ее собственной территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — "прорыв" в Курской области длится уже больше недели. Площадь боевых действий продолжает расширяться. По официальной информации, озвученной главкомом ВСУ Александром Сырским, почти тысяча квадратных километров территории РФ находится под контролем Украины. При этом аналитики Института изучения войны отмечают, что ВСУ продвигаются дальше, несмотря на недавние заявления россиян о так называемой "стабилизации" линии фронта. В частности, по мнению ISW, появилась новая точка проникновения в западную часть российского региона. Какие выводы из того, что известно, можно сделать через неделю данной операции? Как долго ВСУ смогут удерживать занятую территорию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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