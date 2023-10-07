Правительство Словакии озвучило окончательное решение по военной помощи Украине

Временное правительство Словакии заявило, что останавливает предоставление Украине военной помощи. Это произошло после победы на выборах антиукраинской партии Smer. Ее лидер Роберт Фицо давал обещания избирателем, что одним из первых его решений будет запрет на поставку Киеву вооружения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "Politico".

Словакия. Фото: из открытых источников

"Уходящее в отставку правительство Словакии не будет присылать больше никаких военных материалов в Украину", — отметил спикер правительства.

При этом Министерство обороны Словакии рассматривает возможность отправки нового пакета помощи.

Президент Словакии Зузана Чапутова 2 октября попросила победившего на выборах бывшего премьер-министра Роберта Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство. На это у него есть время до 16 октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидер партии Smer-SD, ставшей победителем парламентских выборов в Словакии, Роберт Фицо заявил, что он не намерен пересматривать свое решение, поэтому планы прекратить оказывать помощь Украине будут реализованы.



