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Правительство поддерживает энергетическую независимость: новые возможности для граждан и бизнеса

Доступные финансовые программы для установки альтернативных источников энергии

22 октября 2024, 16:24
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Амбарцумян Анна

Правительство Украины осуществляет новые инициативы, направленные на развитие альтернативной энергетики, чтобы обеспечить гражданам и бизнесу возможность установления эффективных источников энергии. Эти программы будут не только способствовать энергетической независимости, но и помогут снизить затраты на электроэнергию. От беспроцентных кредитов на солнечные панели до льготных условий для предприятий новые возможности открываются для всех, кто стремится инвестировать в экологические технологии. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Правительство поддерживает энергетическую независимость: новые возможности для граждан и бизнеса

Солнечные электростанции. Фото из открытых источников

Для частных домохозяйств правительство предлагает беспроцентные кредиты на установку солнечных панелей, ветровых установок и накопителей энергии. Максимальная сумма кредитования достигает 480 000 гривен со сроком погашения до 10 лет. Эта программа реализуется через Фонд развития предпринимательства.

Для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) доступна компенсация до 2 миллионов гривен на солнечные электростанции и тепловые насосы. Государство покрывает до 70% стоимости проекта, что делает такие инициативы еще более привлекательными для жителей многоэтажек.

Малые и средние предприятия могут использовать кредитование до 150 миллионов гривен под ставку 5-7% для реализации экологических энергетических проектов. Это включает в себя установку солнечных панелей, ветровых генераторов, а также газотурбинных и биогазовых установок. Программа также действует через Фонд развития предпринимательства.

Кроме того, предприниматели могут обратиться в Фонд декарбонизации Украины за льготными кредитами до 25 миллионов гривен на энергоэффективное оборудование, включая солнечные панели и тепловые насосы. Все детали программ можно найти на сайте ЭнергоСознательности.

Читайте на портале "Комментарии" — после длительного молчания Министерство энергетики Украины наконец-то предоставило долгожданные ответы на ключевые вопросы по энергетической безопасности страны. В частности, журналисты портала "Комментарии" получили информацию по экспорту электроэнергии, причинам стабилизационных отключений и структуре энергетического комплекса Украины.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/enerhosvidomi-uriad-rozshyriuie-mozhlyvosti-dlia-hromadian-ta-biznesu-na-vstanovlennia-alternatyvnykh-dzherel-enerhii
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