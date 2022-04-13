Правила военного времени: украинцам рассказали, как нужно себя вести

Война, которую на нашей территории развязала Российская Федерация, изменила жизнь украинцев и поставила всех в очень сложные условия. Пока боевые действия продолжаются, нам приходиться привыкать к новым условиям жизни в период военного положения. В связи с этим в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО назвали основные правила, которых стоит придерживаться.

Военное положение в Украине (фото из открытых источников)

Эксперты, в первую очередь, предупреждают граждан о том, что нельзя нарушать режим "тишины", поэтому откажитесь от громкой музыки (особенно русскоязычной), сигнализации автомобилей и грохота в квартире.

В условиях военного действия также не следует спорить с полицейскими и членами территориальной обороны, лучше выполняйте все просьбы.

В местах, где можно употреблять алкогольные напитки, делайте это в меру. Несмотря на то, что многие пребывают в состоянии стресса, постарайтесь сохранять здравый рассудок.

Не стоит сорить на улицах, а также не забывайте, что во всех украинских городах действует комендантский час, которым нельзя пренебрегать.

Перед тем, как распространить какую-то информацию, убедитесь в том, что она официально подтверждена, это позволит избежать фейков и манипуляций в сети.

"Помните: страна у нас одна — другой нет. Поэтому учимся жить по новым правилам, в мире и согласии, назло всем врагам!", — подчеркнули в сообщении.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, наш противник ведет также информационную борьбу, поэтому нужно быть аккуратнее с тем, что вы публикуете в интернете. Что нельзя размещать в сети, чтобы не навредить украинской армии?

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