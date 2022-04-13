Правила военного времени: украинцам рассказали, как нужно себя вести

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Светлана Шкурупий
Война,
которую на нашей территории развязала Российская Федерация, изменила жизнь
украинцев и поставила всех в очень сложные условия. Пока боевые действия
продолжаются, нам приходиться привыкать к новым условиям жизни в период
военного положения. В связи с этим в Telegram-канале Центра противодействия
дезинформации при СНБО назвали основные правила, которых стоит придерживаться.
Военное положение в Украине (фото из открытых источников)
Эксперты,
в первую очередь, предупреждают граждан о том, что нельзя нарушать режим
"тишины", поэтому откажитесь от громкой музыки (особенно русскоязычной),
сигнализации автомобилей и грохота в квартире.
В
условиях военного действия также не следует спорить с полицейскими и членами
территориальной обороны, лучше выполняйте все просьбы.
В
местах, где можно употреблять алкогольные напитки, делайте это в меру. Несмотря
на то, что многие пребывают в состоянии стресса, постарайтесь сохранять здравый
рассудок.
Не
стоит сорить на улицах, а также не забывайте, что во всех украинских городах действует
комендантский час, которым нельзя пренебрегать.
Перед
тем, как распространить какую-то информацию, убедитесь в том, что она
официально подтверждена, это позволит избежать фейков и манипуляций в сети.
"Помните: страна у нас одна — другой
нет. Поэтому учимся жить по новым правилам, в мире и согласии, назло всем
врагам!", — подчеркнули в сообщении.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, наш противник ведет также информационную
борьбу, поэтому нужно быть аккуратнее с тем, что вы публикуете в интернете. Что нельзя размещать в сети, чтобы не навредить украинской армии?
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