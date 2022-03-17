Не вредите ВСУ: что нельзя публиковать в соцсетях во время войны

Украинцы активно пользуются социальными сетями, особенно в военное время, потому что с их помощью можно получить оперативную информацию. Но не стоит забывать, что наш противник ведет и информационную борьбу, поэтому нужно быть аккуратнее с тем, что вы публикуете в интернете. Что нельзя размещать в сети, чтобы не навредить украинской армии?

Что нельзя публиковать в соцсетях во время войны (фото из открытых источников)

В Минобороны и Минцифры настоятельно просят украинцев не публиковать у себя на страницах точные целы и объекты, по которым целился противник. Нельзя в прямом эфире стримить ракетные обстрелы и бомбардировки. Нельзя указывать, например, что враг целился в телевышку, а попал в больницу, которая находится недалеко. Такими действиями вы помогаете врагу корректировать огонь, и в следующий раз его обстрелы будут точнее.

Категорически запрещено публиковать в сети информацию о нахождении или отсутствии вооружения, или военной техники украинской армии с привязкой к населенным пунктам.

Не помогайте врагу, рассказывая в соцсетях важную информацию по поводу дорог и объездов, например, что для заезда в такой-то город осталась одна безопасная дорога и называть, какая именно.

Не размещайте в интернете фотографии воинских частей, пунктов территориальной обороны, блокпостов и других объектов, на которых могут находиться украинские защитники.

Не публикуйте информацию о передаче Украине вооружения от других стран.

Как поясняет заместитель Министра обороны Анна Маляр, на эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Зеленский рассказал, к чему в войне с Россией должны прийти украинцы.

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