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Пожарные предупредили украинцев об опасной погоде в выходные

Известно, жителям каких областей следует быть осторожными

сегодня, 09:41
Автор:

Таисия Ерохина

Пожарные объявили предупреждение о пожарной опасности в Украине, в частности, в эти выходные дни. Высокий риск пожаров больше всего касается востока страны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные предупредили украинцев об опасной погоде в выходные

Так, по данным Украинского гидрометеорологического центра, с 10 по 12 октября в восточных областях Украины, а также в большинстве районов Сумщины и Одесской области будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому в ближайшие три дня жителям этих регионов рекомендуется тщательно соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возникновение огня в природных экосистемах.

Напомним, в Украине сегодня, 10 октября, немного похолодает. На несколько градусов температура упадет во всех областях. А некоторые регионы еще и затянет дождевыми облаками. Прохладнее всего сегодня будет на западе Украины.

Ранее стали известны причины смерти жертв и имена без вести пропавших в результате лесных пожаров на Луганщине. По предварительным оценкам ГСЧС, пожарами охвачено около 13 га. К тому же, "Комментарии" опубликовали видео последствий лесных пожаров на Луганщине.


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