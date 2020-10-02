Последствия лесных пожаров на Луганщине показали с воздуха (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
Масштаб последствий лесных пожаров на Луганщине показали с высоты птичьего полета. Видео опубликовал в своем Telegram-канале глава правительства Денис Шмыгаль.
Фото: dsns.gov.ua
Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из самых сложных восьми участков один — между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) — в 12:30 1 октября был ликвидирован. Сейчас продолжается тушение семи основных очагов.
Спасатели сообщают, что ориентировочная пройденная огнем площадь составляет более 13 000 га.
Известно, что в результате пожаров погибли девять человек, еще 17 человек — госпитализированы.
Над тушением пожаров работает авиация ГСЧС: три самолета АН-32 П и три вертолета ГСЧС. Сегодня было осуществлено 53 сброса, это 142 тонны воды. К борьбе с огнем привлечены более 500 человек и 264 единицы техники. Работы ведутся круглосуточно.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время посещения Луганской области пообещал государственную помощь жителям, чье жилье было уничтожено или частично разрушено во время пожаров
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