Появилось ли ядерное оружие РФ в Беларуси: ответ разведки США

Как передает портал "Комментарии", американская разведка подтверждает информацию, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси. "Нет причин сомневаться в этом", — цитирует CNN представителей разведки сообщества.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что высокопоставленные чиновники США не верят, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет иметь какой-то контроль над арсеналом. Тактическое ядерное оружие, скорее всего, будет полностью контролироваться Россией. Территория Беларуси будет использоваться, как место, которое полностью контролируется Москвой.

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Отметим, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что хоть ядерное оружие и передано Беларуси, Минск не будет его контролировать. Это изначально было исключено.

"Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому-либо в рамках осуществляемых сейчас мероприятий не происходит", — заявил Рябков.

Что касается плана размещения ядерного оружия РФ в Беларуси, то дипломат отметил, что он не нарушен. Все происходит так, как и было утверждено российским президентом Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — чтобы российское ядерное оружие было размещено на территории Республики Беларусь (РБ), ее руководство изменило свою Конституцию, отказавшись от нейтралитета и безъядерного статуса. О чем говорят пляски вокруг ядерки в РБ? К чему это в итоге может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего добивается Кремль, размещая ядерное оружие в Беларуси – есть ли реальная угроза для мира.



