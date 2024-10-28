Появились детали строительства самого большого здания в мире: где появится достопримечательность

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Кравцев Сергей
В Саудовской Аравии стартовало строительство крупнейшего в мире здания. Небоскреб Mukaab создают в форме куба в Эр-Рияде. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет dezeen.
В Саудовской Аравии начали строительство самого большого здания в мире
Такое здание сейчас официально находится на стадии строительства и будет находиться на северо-западе города. По словам компании-разработчика, сейчас ведутся земляные работы.
В то же время застройщик New Murabba Development Company сообщил, что земляные работы на месте на финишной прямой уже на 86%.
Отмечается, небоскреб будет иметь форму куба с 400-метровыми ребрами. При высоте 400 метров он будет сверхвысоким небоскребом — зданием высотой более 300 метров и станет самым высоким в городе.
Внутри куба будет находиться огромный атриум со спиралевидной башней в центре. Вокруг этой башни будут магазины, культурные и туристические заведения, которые будут занимать два миллиона квадратных метров.
Разработчики говорят, что "Новая Мурабба" будет иметь более 100 тысяч домов, 980 тысяч квадратных метров магазинов, 1,4 млн квадратных метров офисных помещений, а также гостиницы, культурные центры, университет, иммерсивный театр и "культовый" музей.
В издании добавили, что проект планируют завершить до 2030 года в рамках проекта "Видение 2030", который финансируется из Государственного инвестиционного фонда.
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