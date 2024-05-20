Ученые разгадали секрет места строительства египетских пирамид

Наибольшее скопление пирамид в Египте образует узкую полосу в пустыне в 65 км от города Лишт, к югу Каира. Однако до сих пор не было убедительного объяснения, почему именно в этой части пустыни массово строились пирамиды. Теперь учёные раскрыли секрет места строительства египетских пирамид.



Египетские пирамиды. Фото из открытых источников

Чтобы доставлять огромные каменные блоки к месту строительства пирамид, древние египтяне использовали корабли. В таком случае, большинство пирамид должно быть построено вблизи Нила, как, например в Гизе, а не в десятках километров от реки, куда сложно доставить тяжелые каменные блоки. Этим вопросом задались американские ученые из Университета Северной Каролины, опубликовавшие свое новое исследование.

Исследовательская группа проанализировала 31 пирамиду, построенную в период 4700–1000 годов до н. е. и обнаружила, что система каналов Нила была гораздо больше, чем считалось ранее. Пирамиды с речными портами вдоль Нила соединяли древние водные пути, которые облегчали транспортировку строительных материалов.

Ученые основывают свои выводы на спутниковых данных, анализе древних карт и составе отложений в кернах из мест вблизи пирамид. Такие данные позволили им обнаружить и проследить путь древнего водного пути, получившего название Аграмат, вблизи которого массово строились пирамиды.

Пропавший водный путь Аграмат близ Нила, где массово строили пирамиды

Кроме того, результаты ученых свидетельствуют о том, что климат Египта тысячи лет назад был более влажным, а Нил гораздо более полноводным. А причиной высыхания и заиления Аграмата исследователи назвали засуху и сейсмическую активность, изменившую местный ландшафт.

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