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Ученые разгадали секрет места строительства египетских пирамид

Ученые объяснили, почему древние египтяне строили свои пирамиды в десятках километров от Нила.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Наибольшее скопление пирамид в Египте образует узкую полосу в пустыне в 65 км от города Лишт, к югу Каира. Однако до сих пор не было убедительного объяснения, почему именно в этой части пустыни массово строились пирамиды. Теперь учёные раскрыли секрет места строительства египетских пирамид.

Ученые разгадали секрет места строительства египетских пирамид

Египетские пирамиды. Фото из открытых источников

Чтобы доставлять огромные каменные блоки к месту строительства пирамид, древние египтяне использовали корабли. В таком случае, большинство пирамид должно быть построено вблизи Нила, как, например в Гизе, а не в десятках километров от реки, куда сложно доставить тяжелые каменные блоки. Этим вопросом задались американские ученые из Университета Северной Каролины, опубликовавшие свое новое исследование.

Исследовательская группа проанализировала 31 пирамиду, построенную в период 4700–1000 годов до н. е. и обнаружила, что система каналов Нила была гораздо больше, чем считалось ранее. Пирамиды с речными портами вдоль Нила соединяли древние водные пути, которые облегчали транспортировку строительных материалов.

Ученые основывают свои выводы на спутниковых данных, анализе древних карт и составе отложений в кернах из мест вблизи пирамид. Такие данные позволили им обнаружить и проследить путь древнего водного пути, получившего название Аграмат, вблизи которого массово строились пирамиды.

Ученые разгадали секрет места строительства египетских пирамид - фото 2

Пропавший водный путь Аграмат близ Нила, где массово строили пирамиды

Кроме того, результаты ученых свидетельствуют о том, что климат Египта тысячи лет назад был более влажным, а Нил гораздо более полноводным. А причиной высыхания и заиления Аграмата исследователи назвали засуху и сейсмическую активность, изменившую местный ландшафт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что археологи в Египте обнаружили статую легендарного фараона.

Также "Комментарии" писали о случае, когда туристка после отдыха в Египте попала в тюрьму. Такая ситуация может произойти с каждым путешественником.



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Источник: https://www.nature.com/articles/s43247-024-01379-7
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