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Появилась еще одна система видеонаблюдения для водителей: что известно

Начали работать 48 камер, у 24 из которых есть функция распознавания автомобильных номерных знаков

сегодня, 16:48
Автор:

Любовь Блажко

Для водителей начала работать еще одна система фиксации видеонаблюдения в Борисполе. Информация об этом размещена на сайте МВД.

Появилась еще одна система видеонаблюдения для водителей: что известно

Водитель. Фото: unsplash

В сообщении говорится, что начали работать 48 камер, у 24 из которых есть функция распознавания автомобильных номерных знаков. 

Глава полиции столичной области Андрей Небитов рассказал, что главная особенность этого технического решения заключается в том, что все камеры подключены к общей системе "Безопасная Киевщина".

Он объяснил, что данная система поможет обеспечить сквозной контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, использовать единые списки автомобилей и лиц, которые находятся в розыске, проверить технологии распознавания автомобилей по государственным номерным знакам.

Согласно мнению экспертов, такой подход поможет местным правоохранителям предупредить правонарушения и оперативно раскрыть преступление, если оно будет совершено.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, забрать авто со штрафплощадки можно через несколько минут. В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА. 

В первую очередь, необходимо ввести данные своей машины в приложении Kyiv Smart City. Таким образом будет сформировано электронное заявление на возврат автомобиля. Далее – водитель распечатывает это заявление, а затем несет его на штрафплощадку. Там он показывает его сотруднику полиции, который сканирует заявление и дает разрешение на выдачу автомобиля. 

Стоит также отметить, что по многочисленным просьбам водителей время работы штрафплощадок увеличилось. Теперь они работают в субботу — с 09:00 до 17:00.



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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/37280_V_policii_Kiivskoi_oblasti_zapracyuvala_shche_odna_suchasna_sistema_videosposterezhennya.htm?fbclid=IwAR2TjTBOfPq8vAy3EYcw3K3UNqgzpjYZWSK4bpm8bHnv8dEE_yojWKwqXT8
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