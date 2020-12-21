Появилась еще одна система видеонаблюдения для водителей: что известно

Для водителей начала работать еще одна система фиксации видеонаблюдения в Борисполе. Информация об этом размещена на сайте МВД.

Водитель. Фото: unsplash

В сообщении говорится, что начали работать 48 камер, у 24 из которых есть функция распознавания автомобильных номерных знаков.

Глава полиции столичной области Андрей Небитов рассказал, что главная особенность этого технического решения заключается в том, что все камеры подключены к общей системе "Безопасная Киевщина".

Он объяснил, что данная система поможет обеспечить сквозной контроль транспортных потоков на магистралях столицы и Киевской области, использовать единые списки автомобилей и лиц, которые находятся в розыске, проверить технологии распознавания автомобилей по государственным номерным знакам.

Согласно мнению экспертов, такой подход поможет местным правоохранителям предупредить правонарушения и оперативно раскрыть преступление, если оно будет совершено.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, забрать авто со штрафплощадки можно через несколько минут. В Киеве заработал новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

В первую очередь, необходимо ввести данные своей машины в приложении Kyiv Smart City. Таким образом будет сформировано электронное заявление на возврат автомобиля. Далее – водитель распечатывает это заявление, а затем несет его на штрафплощадку. Там он показывает его сотруднику полиции, который сканирует заявление и дает разрешение на выдачу автомобиля.

Стоит также отметить, что по многочисленным просьбам водителей время работы штрафплощадок увеличилось. Теперь они работают в субботу — с 09:00 до 17:00.





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