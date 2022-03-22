Потери РФ в войне скрывать все сложнее: когда пропаганда даст сбой и придет прозрение

Прокремлевская, как и все российские СМИ, "Комсомольская правда" неожиданно опубликовала цифры, близкие к реальным, о потерях российских сил в Украине. Статья исчезла через считанные минуты, на ее месте появился "откорректированный" вариант. Случайны ли участившиеся "всплытия правды" в стране-агрессоре? Недавно вот был антивоенный протест на Первом канале его сотрудницы Марины Овсянниковой. Может ли поток этих "всплытий" стать настолько мощным, чтобы чуть прочистить загаженные пропагандой мозги россиян? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Потери РФ в войне. Фото: inkorr.com

Российская пропагандистская машина пока еще сильна в действии на умы своих избирателей – как часть той гибридной войны против Украины

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поясняет:

"В РФ и в довоенное время присутствовали манипуляции с цифрами, подача информации с цензурой. А в военное всё это выросло в разы. При этом погибло очень много российских солдат. И скрывать это уже невозможно. Когда, условно говоря, у тебя есть знакомые, у которых погибли знакомые – это уже показатель. Это не может остаться незамеченным. И блокирование соцсетей тут не поможет".

При этом эксперт с сожалением отмечает, что немало жителей России верят в тот бред, который им скармливает Кремль и пропагандисты, работающего на него. В том числе о том, что россияне в Украине воюют исключительно с некими "нациками" и против придуманного биологического оружия.

"Критическое мышление в РФ вытравлено. Россияне даже не догадываются просто посмотреть на составы Рады за все годы, чтобы понять, что правые идеи, идеи националистические никогда украинцами особо не воспринимались. Слепая вера огромного числа россиян в самые нелепые версии – это последствия, соответствующие информационной политики прокремлевских медиа (а таковые в РФ практически все), закрытости российского общества от получения альтернативных источников информации", – отмечает Екатерина Одарченко, которая сейчас активно работает над освещением в международной прессе реальной ситуации касательно российского вторжения.

"Некоторые российские ключевые блогеры и артисты высказывались критично по поводу войны. Но это недостаточно. Информационное поле, которое выстраивалось годами, увы, работает. И даже санкции, самые жесткие за историю, комплексная политическая и экономическая изоляция, пока не отрезвили россиян. Которые с начала вторжения стали, как минимум, вдвое беднее. Если смотреть по падению рубля и росту инфляции. Однако в информационном поле продвигаются меседжи в стиле "пусть лучше мы будем беднее, но на нас не полетят ракеты НАТО". И электорат эту историю проглатывает. Так что российская пропагандистская машина пока еще сильна в действии на умы своих избирателей – как часть той гибридной войны против Украины, против сего цивилизованного мира, которую РФ начала давно. Впрочем, даже эта машина уже дает сбои. И, уверена, чем дальше, тем больше будет сбоить. Нам же надо продолжаться сражаться на всех фронтах, включая информационный, приближая неминуемое поражение агрессора", – резюмирует эксперт.

Куда больший эффект, чем всякого рода единичные протесты в эфире производят гробы с российскими вояками, массово идущие с Украины

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш не верит в то, что единичные случаи "прозрения" могут изменить массовое сознание.

"На сегодняшний день, судя по тому, что мы видим в информационном пространстве и не только, жертвами российской пропаганды стали и обычные жители РФ, и руководство страны-агрессора. Они абсолютно неадекватно воспринимают ситуацию", – подчеркивает эксперт.

Сергей Гармаш обращает внимание, что единичные антивоенные, антитоталитарные протесты были в РФ и до войны. Отдельные активисты выступали за демократические ценности, против военных действий в Украине, которые Россия с 2014 года вела на Донбассе. Но этих точечных протестов мало, чтобы что-то кардинально изменить. Тем более сейчас, когда гайки репрессий закручиваются всё туже, акцентирует эксперт.

"Думаю, куда больший эффект, чем всякого рода единичные протесты в эфире или прорвавшаяся, а потом заретушированная правда о войне в тех или иных СМИ, производит гробы с их вояками, массово идущие с Украины. Не плакаты. Не цифры. А гробы, – подчеркивает Сергей Гармаш. – Чтобы россияне начали, наконец, задаваться вопросом: за что там гибнут наши дети, братья, мужья? Лишь так мы сможем сорвать пелену с сознания граждан страны-агрессора. А уж потом на эту почву могут лечь соответствующие информационные меседжи, подталкивая россиян к анализу ситуации, а не слепой вере всему, что трубит рос-пропаганда".

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