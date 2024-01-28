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Потепление и морозы: какой будет погода в Украине в феврале

Прогноз погоды в Украине – каким будет последний месяц зимы

сегодня, 21:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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В украинских регионах в течение февраля этого года средняя месячная температура может превысить климатическую норму на 1 1,5 °C . Вместе с тем первые дни февраля не принесут в Украину существенных морозов.

Потепление и морозы: какой будет погода в Украине в феврале

Погода в Украине в феврале (фото из открытых источников)

Об этом журналистам "Факты ICTV" сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Как она утверждает, потепление не заставит себя ждать и быстро вытеснит холодную погоду.

"Как мы видим, завершение января и начало февраля у нас также могут быть с морозами. То есть такая более зимняя погода. Но это абсолютно не исключает каких-либо периодов более теплой погоды с повышением температуры", – сказала Наталья Птуха.

При этом незначительное похолодание пришло в Украину с 27 января.

"В понедельник, 29 января, может подойти небольшой атмосферный фронт с северо-запада, но за счет поля повышенного давления он будет не очень ярко выражен", — завершила свой прогноз синоптик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине циклонов с ураганными ветрами может стать больше. Циклон "Фил", нанесший ущерб в украинских регионах, был одним из сильнейших на территории черноморского региона за последние несколько десятков лет. Далее такие циклоны будут образовываться все чаще.

Как утверждает специалист, указанный циклон имеет несколько особенностей, из-за которых он выделился на фоне других фронтальных вихрей, это видимо "глаз бури" на спутниковых снимках, "взрывное" углубление над морской поверхностью и очень компактные размеры центральной части.

При этом, как размышляет Кибальчич, его нельзя называть "штормом века", так как и предварительно наблюдались вихри подобной силы (например, в октябре 1969 и ноябре 1992).



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=trIQJgqjZgw&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV
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