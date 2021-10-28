Потепление до +17: синоптик рассказала, когда и где ждать повышение температуры

По словам синоптика Натальи Диденко, последняя октябрьская пятница, 29 числа, принесет в Украине комфортную дневную погоду. Максимально на протяжении дня ожидается +10...+14 градусов, а на западе страны до +17 градусов. Такой прогноз специалист обнародовала на странице в Facebook.

Потепление до +17: синоптик рассказала, когда ждать повышение температуры - фото из открытых источников

Диденко отметила, что в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+12 градусов.

Дождей синоптик не прогнозирует 29 октября, поскольку антициклон еще крепко держится над Украиной. Однако, по словам Диденко, в пятницу в стране возможен туман.

Столбики термометров в столице поднимутся до +12...+14 градусов днем.

Также Наталья Диденко добавила, что выходные, 30-31 октября, обещают стране сухие и сравнительно теплые погодные условия.

Напомним, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине в ноябре. Так, по прогнозу специалистов, средняя температура последнего месяца осени будет приближена к климатической норме и колебаться в пределах +1...+7 градусов.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что астрономы запечатлели удивительную галактику. Данные были получены благодаря оборудованию космического телескопа американского ведомства NASA и европейского агентства ESA Hubble. На опубликованном видео можно спиральную галактику, которая находится в скоплении галактик. Объект проходит через процесс, называемый срывом под давлением. Ученые рассказали, что он происходит когда галактики проносятся в скоплении, и в результате из диска галактики вытягивается газ.





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