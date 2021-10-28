logo

BTC/USD

61258.09

ETH/USD

4191.03

LTC/USD

188.10

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Потепление до +17: синоптик рассказала, когда и где ждать повышение температуры
commentss НОВОСТИ Все новости

Потепление до +17: синоптик рассказала, когда и где ждать повышение температуры

Антициклон еще крепко держится над Украиной

сегодня, 18:00
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По словам синоптика Натальи Диденко, последняя октябрьская пятница, 29 числа, принесет в Украине комфортную дневную погоду. Максимально на протяжении дня ожидается +10...+14 градусов, а на западе страны до +17 градусов. Такой прогноз специалист обнародовала на странице в Facebook. 

Потепление до +17: синоптик рассказала, когда и где ждать повышение температуры

Потепление до +17: синоптик рассказала, когда ждать повышение температуры - фото из открытых источников

Диденко отметила, что в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+12 градусов. 

Дождей синоптик не прогнозирует 29 октября, поскольку антициклон еще крепко держится над Украиной. Однако, по словам Диденко, в пятницу в стране возможен туман. 

Столбики термометров в столице поднимутся до +12...+14 градусов днем. 

Также Наталья Диденко добавила, что выходные, 30-31 октября, обещают стране сухие и сравнительно теплые погодные условия. 

Напомним, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине в ноябре. Так, по прогнозу специалистов, средняя температура последнего месяца осени будет приближена к климатической норме и колебаться в пределах +1...+7 градусов. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что астрономы запечатлели удивительную галактику. Данные были получены благодаря оборудованию космического телескопа американского ведомства NASA и европейского агентства ESA Hubble. На опубликованном видео можно спиральную галактику, которая находится в скоплении галактик.  Объект проходит через процесс, называемый срывом под давлением. Ученые рассказали, что он происходит когда галактики проносятся в скоплении, и в результате из диска галактики вытягивается газ. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!