Постпред Украины при ООН: блицкриг провалился, Россия перешла в Украине к плану «Б»

После того, как в Кремле признали, что наземная операция застопорилась и не может иметь своего продолжения Россия начала реализовывать план "Б" в Украине. Этот план состоит в том, чтобы наносить ракетные удары по всей территории страны, создав таким образом гуманитарную катастрофу. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, пишет "ТСН".

Разрушенные города. Фото: REUTERS

Сергей Кислица отметил, блицкриг Кремля в Украине окончательно провалился и российское руководство решило перейти к плану "Б". Россия хочет держать в постоянном страхе украинских граждан, обстреливая мирных территории страны, уничтожая инфраструктуру и сельскохозяйственный потенциал Украины. Таким образом Кремль хочет запугать украинцев и политическое руководство страны, заставив того капитулировать и принять все требования Москвы.

Дипломат подчеркнул, набор инструментов широк и чрезвычайно жесток. Он включает умышленное разрушение жилых районов и критической инфраструктуры, ракетные обстрелы во всей стране, осаду городов, нарушение договоренностей по гуманитарным коридорам, террор против мирного населения в оккупированных районах, включая похищения и убийства. Сейчас оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов и журналистов.

Постпред Украины при ООН напомнил также о катастрофе, которая уже охватила Мариуполь – город полностью разрушен. По меньшей мере уже погибло 5 тысяч мирных жителей.

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