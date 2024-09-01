Постепенное похолодание и заморозки: какой будет погода в сентябре 2024

Синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в сентябре составит от 15 до 20 градусов тепла (в Карпатах — 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков варьируется от 37 до 76 мм, а в Карпатах может достигать 97-111 мм, что соответствует норме.

Долговременные наблюдения указывают на среднюю месячную температуру в пределах 13-17 градусов, на юге Украины – 18-20 градусов, а в горных районах – от 9 до 15 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры в сентябре может составлять от -1 до -7 градусов, на юге Украины – от 0 до 1 градуса, а в Крыму – до 5,5 градусов. Максимальные показатели могут достигать 33-38,8 градуса, в горных районах — 24-32 градуса тепла.

Среднее количество осадков составляет 37-74 мм, а на юге – 28-36 мм. В Карпатах и близлежащих регионах эта цифра может составлять 77-108 мм, а на высокогорье – до 130 мм.

Синоптики также указывают на возможность заморозков во второй и третьей декадах сентября. В Карпатах и в отдельных регионах, таких как Черниговская, Сумская, Черкасская и Кировоградская области, заморозки возможны уже в первой декаде месяца.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом в интервью "Главкому" рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.