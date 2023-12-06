Посол США назвала три главные реформы для Украины: повлияют на поддержку в войне

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Slava Kot
Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала о трех основных реформах, при выполнении которых Украина укрепит доверие союзников и усилит их желание помочь Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".
Посол США Бриджит Бринк о необходимых реформах для Украины. Фото из открытых источников
Во время выступления на всеукраинском антикоррупционном форуме "Добродетель — будущее украинской государственности" американский посол Бриджит Бринк назвала главные реформы, которые помогут Украине положительно повлиять на США и ЕС:
Посол США отметила важные шаги, которые Украина делает на пути к выполнению этих реформ, в частности это касается усиления независимости САП, НАБУ, а также избрания новых судей для Высшего антикоррупционного суда, прошедших через прозрачный конкурс.
Напомним, что в начале ноября Бриджит Бринк отметила некоторые проблемы с коррупцией в Украине, однако пояснила, что такая ситуация присутствует на всем пространстве бывших стран СССР.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США опубликовали новый отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.
Также "Комментарии" писали о 10 самых коррумпированных странах мира в 2023 году. Попала ли в список Украина.
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