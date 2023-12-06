logo

BTC/USD

43830.07

ETH/USD

2249.42

LTC/USD

73.18

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Посол США назвала три главные реформы для Украины: повлияют на поддержку в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол США назвала три главные реформы для Украины: повлияют на поддержку в войне

Американский посол озвучила три основных реформы для Украины, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других союзников по поводу помощи в войне.

сегодня, 15:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала о трех основных реформах, при выполнении которых Украина укрепит доверие союзников и усилит их желание помочь Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Посол США назвала три главные реформы для Украины: повлияют на поддержку в войне

Посол США Бриджит Бринк о необходимых реформах для Украины. Фото из открытых источников

Во время выступления на всеукраинском антикоррупционном форуме "Добродетель — будущее украинской государственности" американский посол Бриджит Бринк назвала главные реформы, которые помогут Украине положительно повлиять на США и ЕС:


  • Борьба с коррупцией;
  • Реформа системы правосудия;
  • Корпоративное управление.

"Это наша рекомендация, решение, как двигаться дальше, зависит от украинского руководства и народа", — объяснила Бриджит Бринк.

Посол США отметила важные шаги, которые Украина делает на пути к выполнению этих реформ, в частности это касается усиления независимости САП, НАБУ, а также избрания новых судей для Высшего антикоррупционного суда, прошедших через прозрачный конкурс.

"Это очень важно, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других партнеров и союзников в необходимости продолжать помогать и инвестировать в Украину", — сказала Бриджит Бринк.

Напомним, что в начале ноября Бриджит Бринк отметила некоторые проблемы с коррупцией в Украине, однако пояснила, что такая ситуация присутствует на всем пространстве бывших стран СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США опубликовали новый отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали о 10 самых коррумпированных странах мира в 2023 году. Попала ли в список Украина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3796098-brink-nazvala-reformi-aki-zmicnat-doviru-ssa-i-evrosouzu-do-ukraini.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!