Посол США назвала три главные реформы для Украины: повлияют на поддержку в войне

Посол США в Украине Бриджит Бринк рассказала о трех основных реформах, при выполнении которых Украина укрепит доверие союзников и усилит их желание помочь Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Посол США Бриджит Бринк о необходимых реформах для Украины. Фото из открытых источников

Во время выступления на всеукраинском антикоррупционном форуме "Добродетель — будущее украинской государственности" американский посол Бриджит Бринк назвала главные реформы, которые помогут Украине положительно повлиять на США и ЕС:

Борьба с коррупцией;

Реформа системы правосудия;

Корпоративное управление.

"Это наша рекомендация, решение, как двигаться дальше, зависит от украинского руководства и народа", — объяснила Бриджит Бринк.

Посол США отметила важные шаги, которые Украина делает на пути к выполнению этих реформ, в частности это касается усиления независимости САП, НАБУ, а также избрания новых судей для Высшего антикоррупционного суда, прошедших через прозрачный конкурс.

"Это очень важно, чтобы поддержать уверенность США, стран ЕС и других партнеров и союзников в необходимости продолжать помогать и инвестировать в Украину", — сказала Бриджит Бринк.

Напомним, что в начале ноября Бриджит Бринк отметила некоторые проблемы с коррупцией в Украине, однако пояснила, что такая ситуация присутствует на всем пространстве бывших стран СССР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США опубликовали новый отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.

Также "Комментарии" писали о 10 самых коррумпированных странах мира в 2023 году. Попала ли в список Украина.