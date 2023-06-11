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Последствия взрыва ГЭС: вблизи Одессы наблюдается опреснение моря, а в Херсонской области вода стала опасной

Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина столкнулась с немалым количеством глобальных экологических проблем. Так, возле Одессы зафиксировали опреснение моря

сегодня, 09:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Последствия взрыва ГЭС: вблизи Одессы наблюдается опреснение моря, а в Херсонской области вода стала опасной

Море вблизи Одессы. Фото Госэкоинспекции.

Специалисты отобрали пробы морской воды в трех местах Одессы: в Новой Дофиновке (причал 243), на пляже Ланжерон и на 16-й станции Большого фонтана. Таким образом, воду проверили на наличие взвешенных веществ, железа и уровень солености. Результаты лабораторного исследования показали превышение.


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Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества – превышение в 1,6 раза; железо общее – в 9 раз; соленость – ниже нормы в 2,7 раза.

Ланжерон: железо общее – превышение в 5,2 раза; соленость – ниже нормы в 2,9 раза.

16 станция Большого фонтана: взвешенные вещества – превышение в 1,1 раза; железо общее – в 3,4 раза; соленость – ниже нормы в 2,9 раза.

В то же время, в Херсонской области с 10 июня запретили купание в водоемах, отлов и продажу рыбы. Все из-за высокой концентрации вредных веществ в воде.

"К сожалению, вода сейчас опасна. Концентрация ряда вредных веществ в пробах воды в десятки раз превышает допустимую норму", – заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Россию снова атаковали дроны: что известно Сегодня, 11 июня на территории Калужской области РФ якобы упали два беспилотника. По словам Шапша, в Жуковском районе вблизи села Стрелковка упал беспилотный летательный аппарат. Из-за этого есть повреждения в жилом секторе, а именно в нескольких садовых домах вроде бы выбиты стекла. Вместе с тем, в лесном массиве в Мединском районе якобы зафиксировано падение еще одного дрона. Согласно предварительным данным, разрушений и жертв нет.

 



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