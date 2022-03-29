logo

BTC/USD

47514.93

ETH/USD

3405.22

LTC/USD

130.13

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Последствия удара по Николаевской ОГА – под завалами до сих пор люди
commentss НОВОСТИ Все новости

Последствия удара по Николаевской ОГА – под завалами до сих пор люди

Появилось фото разрушенной Николаевской ОГА

сегодня, 10:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский оккупационные войска сегодня с утра нанесли ракетный удар, прицельно попав в здание Николаевской ОГА. Удар был такой силы, что обрушилось несколько этажей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Последствия удара по Николаевской ОГА – под завалами до сих пор люди

Николаевская ОГА. Фото: из открытых источников

На фото, которые уже появились в сети, видно изуродованное от удара здание. Видно, что взрывной волной также повыбивало окна.

В своем видеообращении к украинцам Виталий Ким назвал российских оккупантов редкими "мудаками", которые цинично дождались, пока люди выйдут на работу и после этого нанесли ракетный удар, зная, что в здании есть обычные люди. В свою очередь Ким назвал себя фартовым, потому что сегодня опоздал на работу и во время удара не находился в здании ОГА на своем рабочем месте.

Подробности о том, есть ли жертвы и пострадавшие – уточняются.

Отметим, в это время в Стамбуле проходит очередной раунд украино-российских переговоров. Россия, как и во время предыдущих раундов цинично обстреливает украинское города, мирных граждан, намеренно показывая, что на компромиссы российская сторона не готова.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия меняет стратегию войны в Украине. Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, каких теперь действий стоит ожидать от российской армии, куда будет нанесен основной удар. Вся причина смены стратегии боевых действий кроется в том, что Москва не сумела успешно провести наземную операцию в Украине. Россия снова делают главную ставку на ракетные обстрелы.

Последствия удара по Николаевской ОГА – под завалами до сих пор люди - фото 2
Последствия удара по Николаевской ОГА – под завалами до сих пор люди - фото 3


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mykolaivskaODA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!