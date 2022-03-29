Последствия удара по Николаевской ОГА – под завалами до сих пор люди

Российский оккупационные войска сегодня с утра нанесли ракетный удар, прицельно попав в здание Николаевской ОГА. Удар был такой силы, что обрушилось несколько этажей. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Николаевская ОГА. Фото: из открытых источников

На фото, которые уже появились в сети, видно изуродованное от удара здание. Видно, что взрывной волной также повыбивало окна.

В своем видеообращении к украинцам Виталий Ким назвал российских оккупантов редкими "мудаками", которые цинично дождались, пока люди выйдут на работу и после этого нанесли ракетный удар, зная, что в здании есть обычные люди. В свою очередь Ким назвал себя фартовым, потому что сегодня опоздал на работу и во время удара не находился в здании ОГА на своем рабочем месте.

Подробности о том, есть ли жертвы и пострадавшие – уточняются.

Отметим, в это время в Стамбуле проходит очередной раунд украино-российских переговоров. Россия, как и во время предыдущих раундов цинично обстреливает украинское города, мирных граждан, намеренно показывая, что на компромиссы российская сторона не готова.

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