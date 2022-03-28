logo

BTC/USD

47298.88

ETH/USD

3350.89

LTC/USD

131.68

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Оккупанты меняют стратегию: в МВД рассказали, что ждет Украину в ближайшее время
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты меняют стратегию: в МВД рассказали, что ждет Украину в ближайшее время

Оккупанты в конце марта нанесли удары по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке. Ввиду этого, можно говорить об изменении стратегии боевых действий РФ

сегодня, 13:50 comments1137
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Москве все отчетливее понимают, что наземная операция в Украине потерпела неудачи. В связи с этим Россия будет стараться менять стратегию боевых действий в Украине. Теперь главный акцент будет сосредоточен на ракетных обстрелах территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Оккупанты меняют стратегию: в МВД рассказали, что ждет Украину в ближайшее время

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы МВД отметил, прицельные удары оккупантов по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке говорят о том, что враг меняет стратегию. Вадим Денисенко считает, что подобные обстрелы могут участится и к ударам по нефтебазам могут добавиться обстрелы продуктовых складов. Вся проблема для России в том, что на суше не получается достичь поставленных задач. ВСУ сумели за время войны вывести более трети батальонно-тактических групп, которых Путин бросил в войну против Украины.

Также Вадим Денисенко отметил, что россияне оставляют попыток атаковать на подступах к Киеву, но местная тероборона дает достойный отпор оккупантам. Враг продолжает вести активные наступательные действия на востоке Украины в районе Изюма, Мариуполя. Это одно из самых важных для россиян направлений, где они пытаются наступать.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский дал интервью российским СМИ. Эксперт ы в эксклюзивном интервью детально разобрали, как плюсы, так и минусы такого шага со стороны главы государства и Офиса президента. Эксперты также разобрали, какие ключевые месседжи президент адресовал российской аудитории.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!