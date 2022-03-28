Оккупанты меняют стратегию: в МВД рассказали, что ждет Украину в ближайшее время

В Москве все отчетливее понимают, что наземная операция в Украине потерпела неудачи. В связи с этим Россия будет стараться менять стратегию боевых действий в Украине. Теперь главный акцент будет сосредоточен на ракетных обстрелах территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы МВД отметил, прицельные удары оккупантов по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке говорят о том, что враг меняет стратегию. Вадим Денисенко считает, что подобные обстрелы могут участится и к ударам по нефтебазам могут добавиться обстрелы продуктовых складов. Вся проблема для России в том, что на суше не получается достичь поставленных задач. ВСУ сумели за время войны вывести более трети батальонно-тактических групп, которых Путин бросил в войну против Украины.

Также Вадим Денисенко отметил, что россияне оставляют попыток атаковать на подступах к Киеву, но местная тероборона дает достойный отпор оккупантам. Враг продолжает вести активные наступательные действия на востоке Украины в районе Изюма, Мариуполя. Это одно из самых важных для россиян направлений, где они пытаются наступать.

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