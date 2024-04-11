Последний день регистрации на НМТ: кто может принять участие

Сегодня, 11 апреля, в Украине завершается основополагающий период регистрации для участия в НМТ. Об этом сообщили в В странском центре качества образования.

В Украине завершается регистрация для участия в НМТ

"Не стоит откладывать регистрацию на последний момент, ведь это ключевой шаг к поступлению в избранные учебные заведения", — отмечается в сообщении пресс-службы.

До 15 апреля абитуриенты могут внести изменения в свой выбор относительно дополнительных предметов и места проведения тестирования, в том числе отметить необходимость участия в дополнительной сессии.

НМТ 2024 года объединяет три обязательных предмета — украинский язык, математику, историю Украины с XVI по XXI век, а также один предмет по выбору из широкого спектра (иностранные языки, биология, физика, химия, украинская литература и география), что дает абитуриентам возможность продемонстрировать свои специализированные знания. Основные сессии тестирования запланированы на период с 14 мая по 25 июня, а дополнительные – с 11 по 19 июля.

Важным аспектом НМТ его доступность для украинских абитуриентов за пределами страны. Тестирование будет организовано в 57 городах 32 стран мира, что позволит украинским студентам, временно находящимся за границей, принять участие в экзаменационном процессе без необходимости возвращаться в Украину.

Напомним, что регистрация на национальный мультипредметный тест (НМТ) стала возможной через приложение "Действие" . Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Украине иностранные языки являются наиболее востребованным предметом среди будущих абитуриентов высших учебных заведений страны как четвертый предмет национального мультипредметного теста (ММТ) по выбору участника. Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.