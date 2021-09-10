Последние теплые выходные: синоптики рассказали, когда изменится погода в Украине

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Лиля Воробьева
Синоптики обещают на выходные хорошую, солнечную погоду. Будто лето вернулось к нам снова. Только ночью будет прохладнее. Но с понедельника в свои права вступает капризная и дождливая осень. О прогнозе на субботу и воскресенье и на будущую рабочую неделю информирует земляков прогнозист Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
В субботу и воскресенье все украинцы смогут вволю наслаждаться теплом, голубым небом и ласковым сентябрьским солнцем. Столбик термометра показывает до +25 +26 градусов. Небольшие теплые дожди могут быть только в Закарпатье и на юге Украины.
По словам Натальи Диденко, в эти дни отдыха 11-12 сентября будет тепло и солнечно. Дождей на большинстве территорий не предвидится. Как исключение, может чуть накрапывать в воскресенье в Крыму, Херсонской области или на Закарпатье. Хотя днем тепло, как в августе, но утром и вечером уже по-осеннему прохладно, а ночью — еще холоднее.
В столице Украины также будет солнечно и сухо, дождик не предвидится.
Прогнозист отметила, что "в городе будет отличная погода: много солнца, утро свежее, дни теплые. Температура воздуха +23 +25 градусов. "
Уже с понедельника и во вторник будем иметь совсем другую синоптическую картину. Ласковая пора бабьего лета закончится. Ее заменят слякоть и прохладные дожди, которые будут господствовать в западном, восточном регионах и части южного. В центре и на севере грозы не будет. В западном регионе снова станет прохладно, в других регионах температура не снизится.
В столице и ее окрестностях 13 сентября будет ветрено, но без дождя. Столбик термометра днем покажет теплые +23 +25. На следующий день в столице ожидается гроза, но будет тепло +21+ 23 градуса.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью .
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