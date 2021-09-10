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Последние теплые выходные: синоптики рассказали, когда изменится погода в Украине

Синоптики рассказали, когда изменится погода

10 сентября 2021, 23:16
Автор:

Лиля Воробьева

Синоптики обещают на выходные хорошую, солнечную погоду. Будто лето вернулось к нам снова.  Только ночью  будет прохладнее. Но с понедельника в свои права вступает капризная и дождливая осень. О прогнозе на субботу и воскресенье и на будущую рабочую неделю информирует земляков прогнозист Наталья Диденко и Украинский гидрометцентр.

Последние теплые выходные: синоптики рассказали, когда изменится погода в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В субботу и воскресенье все украинцы смогут вволю наслаждаться теплом, голубым небом и ласковым сентябрьским солнцем. Столбик термометра показывает до +25 +26 градусов. Небольшие теплые дожди могут быть только в Закарпатье и на юге Украины.

По словам Натальи Диденко, в эти  дни отдыха 11-12 сентября будет тепло и солнечно. Дождей на большинстве территорий не предвидится. Как исключение, может чуть накрапывать в воскресенье в Крыму, Херсонской области или на Закарпатье. Хотя днем тепло, как в августе, но утром и вечером уже по-осеннему прохладно, а ночью — еще холоднее.

В столице Украины также будет солнечно и сухо, дождик не предвидится.

Прогнозист отметила, что "в городе будет отличная погода: много солнца, утро свежее, дни теплые. Температура воздуха +23 +25 градусов. "

На смену солнцу придет слякоть

Уже с понедельника и во вторник будем иметь совсем другую синоптическую картину. Ласковая пора бабьего лета закончится. Ее заменят слякоть и прохладные дожди, которые будут господствовать в западном, восточном регионах и части южного. В центре и на севере грозы не будет. В западном регионе снова станет прохладно, в других регионах температура не снизится.

В столице и ее окрестностях 13 сентября будет ветрено, но без дождя. Столбик термометра днем покажет теплые +23 +25. На следующий день в столице ожидается гроза, но будет тепло +21+ 23 градуса.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью .


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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