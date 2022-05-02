Последнее предупреждение от США россии: ждать ли теперь американских солдат в Украине

В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военных США в конфликт на Украине. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа", руководитель украинской стороны на переговорах с россиянами Давид Арахамия на своем telegram-канале. Информацию подтвердил и политолог-международник Максим Яли. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" вероятность отправки США своих военных в Украину. В том числе в ракурсе глобального продовольственного кризиса, а также грядущего энергетическом кризиса, усугубляющимися из-за российской агрессии.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Остановка агрессии против Украины не поможет решить глобальный кризис

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Я не думаю, что США отправят военных в Украину. Против этого выступает администрация и большинство американцев".

Глобальный же кризис, подчеркивает эксперт, вызван не только войной в Украине. И остановка агрессии не поможет его решить, так как проблема комплексная.

"Война в Украине только усугубила тенденции, которые уже нарастали в начале года – рост цен, пост-ковидная инфляция, нестабильность в регионах", – резюмирует Илия Куса.

Данный проект резолюции – это, прежде всего, предостережение для страны-агрессора

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко отмечает, что война в Украине прочно вошла в политическую повестку США – как внутреннюю, так и внешнюю.

"Американцы вынуждены реагировать на сложившуюся ситуацию. Используя ее, в том числе, в своих интересах – общепартийных и конкретных политиков. В данном случае речь о республиканцах. Потому конгрессмен именно от Республиканской партии – Адам Кинзингер – внес на рассмотрение тот самый проект резолюции, которая разрешает применение американских вооруженных сил для защиты Украины "в случае применения Россией оружия массового уничтожения". Безусловно, в США, как и в других демократических странах, понимают, что проигрыш Украины в этой войне означал бы продолжение российской агрессии – уже на другие страны европейского континента. Допустить этого они не хотят. Потому всё более мощно снабжают нас вооружением и закручивают антироссийские санкции. Но воевать за нас никто не будет – и об этом Украину предупредили не раз", – акцентирует Михаил Дяденко.

Что касается данной резолюции, она является своеобразным предупреждением, считает он. Ведь подчеркивается, что направление американского контингента в Украину может быть рассмотрено в случае применения РФ одного из видов оружия массового поражения – химического, биологического, ядерного.

"Ситуация пребывает в динамике. Никто не знает, на что еще может пойти Путин. И данная резолюция (которая еще должна быть поддержана, что не факт) предлагает предоставить президенту США возможность оперативно отреагировать на очередное военное преступление России – если та него всё же пойдет… Само по себе появление проекта такой резолюции – положительный для нас момент. Но будем надеяться, что повода для введения в Украину американского контингента создано не будет, – говорит Михаил Дяденко. – Впрочем, за более двух месяцев войны мы убедились, что многое, ранее невозможное, стало реальностью. Но, подчеркиваю, данный проект резолюции – это, прежде всего, предостережение для страны-агрессора".

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