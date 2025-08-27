После звонка Трампа Орбан может изменить свою позицию по Украине: о чем идет речь

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном последний может ослабить свое сопротивление по вступлению Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Politico".

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, путь Молдовы к членству в ЕС и темпы этого процесса был предметом интенсивных дебатов в течение лета. Ранее в августе в "Politico" вышел материал о том, что европейские чиновники рассматривают возможность открытия "переговорного кластера" для Молдовы накануне сентябрьских выборов в стране. При этом без осуществления такого шага в отношении Украины.

"Перспектива того, что заявку Украины на членство могут "отделить" от Молдовы, разозлила Киев", — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, в Киеве настаивают, что такой шаг дал бы украинцам неправильный сигнал в разгар мирных переговоров при посредничестве США.

А теперь, после того как Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и нажал на него относительно членства Украины в ЕС, динамика изменилась, сообщили в разговоре с журналистами два дипломата.

Указано, что именно Орбан является причиной, почему членство Украины заблокировано, поэтому в Киеве надеются, что давление Трампа может заставить венгерского лидера изменить свою оппозицию.

"Теперь у него есть возможность смягчить свою антиукраинскую позицию", — сказал один дипломат.

Издание добавляет, что Орбан хорошо знаком с тем, как менять свою позицию. Более того, можно сказать, что он настоящий мастер этого — особенно в контексте ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — эти слова будут иметь последствия: Орбан набросился на Зеленского с новыми угрозами.



