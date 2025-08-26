logo

Эти слова будут иметь последствия: Орбан набросился на Зеленского с новыми угрозами
Эти слова будут иметь последствия: Орбан набросился на Зеленского с новыми угрозами

Будапешт считает, что атаки по трубопроводу "Дружба" произошли из-за того, что Венгрия против вступления Украины в ЕС

26 августа 2025, 07:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Открытые нападки и угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского не останутся без последствий. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Эти слова будут иметь последствия: Орбан набросился на Зеленского с новыми угрозами

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", — отметил одиозный венгерский политик.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что "шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС".                                      

"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", — сказал Виктор Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — Словакия и Венгрия болезненно реагируют на удары по нефтепроводу "Дружба". Пытаются задействовать все возможные методы шантажа, жалуются на Киев и руководство ЕС. Интересным стало недавнее заявление Владимира Зеленского, заявившего, что "Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. Теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии". О чем говорит такое заявление президента? Почему дроны именно сейчас начали массированно атаковать нефтепровод "Дружба"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подверг резкой критике Венгрию и правительство Виктора Орбана из-за их заявлений относительно Украины, назвав действия Будапешта циничными и ставящими страну "на неправильную сторону истории".




