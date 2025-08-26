Эти слова будут иметь последствия: Орбан набросился на Зеленского с новыми угрозами

Открытые нападки и угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского не останутся без последствий. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", — отметил одиозный венгерский политик.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что "шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", — сказал Виктор Орбан.

