Почему "Дружба" оказалась под атакой дронов именно сейчас: о чем намекает Зеленский

Словакия и Венгрия болезненно реагируют на удары по нефтепроводу "Дружба". Пытаются задействовать все возможные методы шантажа, жалуются на Киев и руководство ЕС. Интересным стало недавнее заявление Владимира Зеленского, заявившего, что "Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. Теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии". О чем говорит такое заявление президента? Почему дроны именно сейчас начали массированно атаковать нефтепровод "Дружба"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина нашла путь к уничтожению нефтепроводной системы РФ

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы, экономический и политический эксперт Тарас Загородний говорит, что Украина начала уничтожать нефтепроводную систему страны-агрессора, потому что появились такие возможности.

"Речь идет не только о нефтепроводе "Дружба", но и о северной ветке "Дружбы", которая идет на Беларусь, а другая ветка у этой станции Унеча, идет на Усть-Лугу на Балтийское море. И "Дружба" здесь как такой приятный бонус, потому что она идет в ЕС. Поэтому здесь нет ничего удивительного в том, что Украина лишает Россию в максимальном количестве возможных источников дохода, потому что россияне ежегодно под 6 млрд. долларов торгуют с Европой", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает то, что в Венгрии и Словакии нервно реагируют и будут реагировать на такие действия Украины – вполне очевидно, ведь теряются огромные прибыли.

"Утрачивается в том числе возможность удерживать элиты этих стран, потому что российская нефть идет со скидкой. И многое другое. Поэтому ничего удивительного здесь нет, что они так эмоционально реагируют. Думаю, Украина будет продолжать и дальше уничтожать нефтепроводную систему РФ. А что касается реакции США и Европы, то Украина не очень будет это принимать во внимание, учитывая безразличие, с которым они к этому отнеслись", – констатировал Тарас Загородний.

Атаки на Дружбу именно сейчас могут быть связаны с целым контекстом событий

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" действительно выходит за рамки простого ведения полномасштабной войны, которая продолжается уже четвертый год. Словакия и Венгрия негативно реагируют на удары по "Дружбе", поскольку для них это является прямой угрозой для энергетической стабильности и безопасности, и пытаются задействовать дипломатическое давление на Киев из-за жалоб в ЕС и США.

"Заявление президента Зеленского является прямым намеком на то, что Украина использует этот стратегический объект энергетической инфраструктуры как рычаг давления в политических переговорах с Венгрией. Это связано с тем, что Венгрия вместе со Словакией являются единственными странами ЕС, до сих пор импортирующими российскую нефть через трубопровод "Дружба", а также с тем, что Венгрия уже не первый год блокирует начало переговоров Украины о вступлении в ЕС. Зеленский фактически сигнализирует, что поддержка Украины для Венгрии имеет свою экономическую и политическую основу, и позиция Венгрии относительно украинского евроинтеграционного процесса может повлиять на дальнейшую работу трубопровода. То есть наблюдаем классическое асимметричное давление в стиле realpolitics в условиях, когда дипломатические механизмы результатов не дали", – отметила эксперт.

По ее словам, атаки на нефтепровод "Дружба" именно сейчас, а не раньше, могут быть связаны с целым контекстом событий.

Во-первых, говорит Ева Антоненко, за последний год позиция Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС значительно обострилась: премьер Орбан организовал кампании и референдумы, демонстрирующие массовый отказ венгерского общества от поддержки Украины, и продолжает блокировать переговоры с ЕС. Украинские власти начали рассматривать эти действия как враждебные.

"Во-вторых, большое значение имеет переговорный трек, ведь атаки были совершены после встречи Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 г. Это свидетельствует об усилении давления Украины на Россию и поддерживающих ее. Украинские власти используют удары как способ усилить свою переговорную позицию в контексте мирного процесса, напоминая о своей значимости и возможностях влияния. Это энергетическое давление также ответ на позицию Венгрии, которая покупкой российских энергоресурсов экономически помогает России. То есть, атаки по "Дружбе" одновременно имеют стратегическую цель – уменьшить доходы России, что непосредственно перекликается с развитием событий на дипломатическом фронте", – отметила Ева Антоненко.

Таким образом, заключает эксперт, заявление Зеленского является частью политического давления на Венгрию, которая продолжает блокировать евроинтеграцию Украины и полагается на российскую нефть, а атаки дронами носят стратегический характер, направленный на ослабление финансовой базы России и повышение веса Украины в переговорных позициях с европейскими странами. В целом эта ситуация отражает обострение энергетического и политического противостояния в регионе.

