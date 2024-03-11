После заявлений Папы Римского УГКЦ получила исторический шанс. О чем речь

Призывая к мирным переговорам с Россией, Папа Римский прекрасно понимает, что "белый флаг" для Украины будет означать уничтожение украинской нации и государства путем кровавого террора, к которому прибегнет РФ прежде всего в отношении мирного населения Украины, заявил Богдан Червак.

Папа Римский

По его мнению, в такой ситуации Украина должна действовать и, например, отозвать своего посла из Ватикана.

"Больше нельзя притворяться, что все "ок", или что Франциск "недостаточно информирован",

– подчеркнул председатель ОУН.

При этом он считает, что УГКЦ получила исторический шанс провозгласить собственный патриархат, а значит, независимость от Рима, о которой так мечтал блаженнейший Иосиф Слепой.

Вместе с тем, бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр считает, что Ватикан начал играть с огнем и совершил самоподжог.

"Надеюсь, больше никто не будет говорить, что церковь вне политики. Потому что это не так. Чем больше прихожан, тем политически влиятельнее церковь",

– добавила Маляр.

Она напомнила, что католическая церковь насчитывает около 1,3 миллиарда прихожан по всему миру. То есть, по ее словам, при своих крошечных размерах Ватикан обладает настоящей мощью и огромной властью, которая подкреплена колоссальными человеческими и материальными ресурсами во всем мире. Поэтому Ватикан является большим политическим игроком.

"Вопрос сейчас в том — это самостоятельная пророссийская позиция Ватикана, или он скоординировано с Западом работает в противовес. Зачем противовес? Чтобы мы понимали, что не все столь однозначно. Официально Запад об этом не сможет сказать",

– подчеркнула Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Папа Римский попал в скандал , говоря о том, что нужно иметь мужество "выбросить белое знамя" и пойти на переговоры с агрессором ради сохранения жизней.