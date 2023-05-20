logo

BTC/USD

26889.52

ETH/USD

1813.52

LTC/USD

91.09

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события После встречи с Зеленским Байден сделает заявление: СМИ узнали подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

После встречи с Зеленским Байден сделает заявление: СМИ узнали подробности

Накануне Байден дал понять, что даст "зеленый свет" на реэкспорт американских истребителей F-16 в Украину

сегодня, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Белого дома Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов после встречи украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на трех американских и украинских официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

После встречи с Зеленским Байден сделает заявление: СМИ узнали подробности

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

Пакет будет включать в себя артиллерийские орудия, бронетехнику и противотанковые средства.                                                                                  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Стоит отметить, что ранее США были против того, чтобы Украина получили современные истребители F-16, но уже в ходе саммита G7 в Хиросиме стало известно, что президент США Байден все же пересмотрел свою позицию и допускает получение Киевом американских истребителей. Позицию американского лидера объяснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Японии стартовал саммит G7, на котором ожидается и выступление президента Украины Владимира Зеленского. Правда, анонсированный очный формат – пока не факт. Скорее всего, украинский лидер примет участие в мероприятии в онлайн режиме. Какие ожидания от данного саммита? Могут ли быть приняты решения, кардинально меняющие ход российско-украинской войны и делающие реалистичной нашу победу уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кремль затягивает гайки: что будет с российским солдатом, если тот решит сдаться в плен. Оккупантам не оставляют выбора.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2023/05/19/biden-zelenskyy-military-aid-for-ukraine-00097974
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!