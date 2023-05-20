После встречи с Зеленским Байден сделает заявление: СМИ узнали подробности

Глава Белого дома Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов после встречи украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", со ссылкой на трех американских и украинских официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

Пакет будет включать в себя артиллерийские орудия, бронетехнику и противотанковые средства.

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Стоит отметить, что ранее США были против того, чтобы Украина получили современные истребители F-16, но уже в ходе саммита G7 в Хиросиме стало известно, что президент США Байден все же пересмотрел свою позицию и допускает получение Киевом американских истребителей. Позицию американского лидера объяснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Японии стартовал саммит G7, на котором ожидается и выступление президента Украины Владимира Зеленского. Правда, анонсированный очный формат – пока не факт. Скорее всего, украинский лидер примет участие в мероприятии в онлайн режиме. Какие ожидания от данного саммита? Могут ли быть приняты решения, кардинально меняющие ход российско-украинской войны и делающие реалистичной нашу победу уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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