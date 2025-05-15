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После встречи с Эрдоганом Зеленский должен принять важное решение по переговорам с РФ: детали

До сих пор не раскрыты детали о предстоящих переговорах между Украиной и РФ

сегодня, 10:15
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский 15 мая в Турции сначала встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого будут приниматься решения о следующих шагах по переговорам с РФ.

После встречи с Эрдоганом Зеленский должен принять важное решение по переговорам с РФ: детали

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

На данный момент известно, что первая встреча президента Украины Владимира Зеленского в Турции состоится около 13:00 с Эрдоганом.

Отметим, сегодня с утра российские пропагандистские СМИ начали активно распространять фейковую информацию о якобы "начале переговоров в Турции" в 10:00 мск. На самом же деле это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Россия прибегает к информационным манипуляциям, чтобы создать ошибочное впечатление о своем "миролюбии". В то же время, прокремлевские медиа уже навязывают тезис, якобы "переговоры нужны всем, кроме Украины". Именно на такую манипуляцию, отмечает Коваленко, и делается ставка.

"На самом деле, именно Украина безусловно поддерживает идею мирного урегулирования и установления режима прекращения огня. Россия продолжает уклоняться от этого — и уже два месяца игнорирует ответ на предложение о 30-дневном перемирии", — подчеркнул Коваленко.

"Там все будет решаться, какие шаги дальше, не раньше", — сказал информированный источник.

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-viznachit-nastupni-kroki-peregovorah-1747292310.html
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