Казалось бы в нормальной ситуации после того, как Россия отнеслась к предложению переговоров в Стамбуле, мы точно подошли бы к желаемому моменту, когда президент США Дональд Трамп, наконец, публично признает, что Путин не готов к прекращению войны и начинает вводить санкции и писать злые посты. Мы назвали бы этот момент "ошибка резидента", когда Путин передавил и ошибся. Тем более мы уже видели проявления раздражения Трампа в его постах, когда он посягал на святое, на личную победу Путина во Второй мировой. Но ничего подобного не происходит и не произойдет. Об этом у себя в Facebook пишет политический аналитик, банкир, блоггер Сергей Фурса.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Блогер отмечает, что Трампу в нынешней ситуации пришлось бы признать не только ошибку резидента, но и свою ошибку. Свой "не выигрыш". Сделать то, что на фондовом рынке называют "зафиксировать ущерб". Но ведь Трамп не ошибается. Это всем известно.

"Так что это что-то из разряда фантастики. Чудеса. Тем более, Путин снова спрятал свой дряблый Орешник, и Трамп может за это уцепиться. И мы пойдем по новому кругу. И даже будем говорить с этим мерзким Мединским. Интересно, правда, кого изберут достойным этого дела... Есть ли у нас выбор? Есть ли другая разумная стратегия у Украины и Европы? Есть ли приятный вариант? К сожалению, после выбора американцев другой стратегии не осталось…", – констатировал Сергей Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин не только сам не едет в Стамбул и еще и отправляет на переговоры делегацию, которая фактически уже участвовала в переговорах с Украиной в 2022 году, когда выдвигала требования, типичные тем, которые подписывают стране, готовые капиту. О чем свидетельствует такой шаг Кремля? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский заинтриговал заявлением: какое решение по России Трамп примет в ближайшие дни.



