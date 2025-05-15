Переговоры о мире откладываются: почему надежды на прорыв в Стамбуле провалились

Российский диктатор Владимир Путин не только сам не едет в Стамбул, но и отправляет на переговоры делегацию, которая фактически уже участвовала в переговорах с Украиной в 2022 году, когда выдвигала требования, типичные тем, которые подписывают стране, которые готовы капитулировать. О чем свидетельствует такой шаг Кремля? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Переговоры в Стамбуле

Полностью прогнозируемый сценарий от Кремля

Политический эксперт, экс-дипломат Вадим Трюхан говорит, что чуда не произошло. Как он и предполагал, анализируя то, чего следует ожидать в Стамбуле. В Стамбул не летит не только пути, но и Лаврова с Ушаковым там не будет. Кремль отправляет в Турцию печально известного плагиатора №1 Мединского с когортой никому неизвестных дипломатических и военных пропагандистов третьего разряда.

"О чем это говорит? А вот о чем. Во-первых. В Москве решили, что таким образом они формально все равно выполняют требование Трампа, и он не станет вводить анонсированные санкции. Во-вторых. Таким образом путинская хунта показывает свою последовательность в действиях. Мединский возглавлял делегацию на переговорах с украинцами в марте 2022 года, он же будет продолжать "диалог" сейчас. В-третьих. Россияне надеются, что и со стороны Украины прибудут на переговоры те, кто вел ей 3 года назад, во главе с Арахамией, и тогда они… дальше задумка поняла", – отметил эксперт.

По его мнению, вполне прогнозируемый сценарий. Ничего другого от военного преступника №1 не следовало и ожидать. Потому что пути не перемирие нужно, он просто выигрывает время, интенсивно готовясь к летней наступательной кампании, как последний шанс нанести украинской армии военное поражение и оккупировать еще несколько ее областей.

Вадим Трюхан подчеркивает, досадно только, что эту корявую дипломатическую спецоперацию путина не читают в Вашингтоне.

Путин не обещал прибыть в Стамбул

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий, советует обратить внимание на последовательность событий. Европейцы предложили прекращение огня. Путин предложил переговоры по первопричине конфликта. Трамп сказал, что это надежда на мир. Зеленский улетел на переговоры в Турцию.

"У многих появилась надежда на мир. А почему ? Путин не обещал приехать в Стамбул лично. Зеленский просто играл спектакль для Трампа. "Господин президент Трамп, президент Зеленский готов по вашему указанию начать мирные переговоры!". И вообще по отношению к Трампу и нашей дальнейшей поддержке, от которой мы зависим – это верный ход. Но мир и Путин здесь при чем?", – задается вопросом нардеп.

Он продолжает, Путин лично не обещал никогда приехать на переговоры в Стамбул. Он, конечно, заинтересован и в поддержке Штатов, но знает, что и Трамп хочет стать миротворцем любой ценой, но, чтобы делать бизнес с Россией. Цели Путина никак не изменились. Кроме слов, он ничего не почувствовал. Серьезных санкций нет, оружие Украине могут прекратить давать, потому что новые пакеты США не утверждались. Будет летнее наступление, можно еще территории оккупировать.

"Поэтому и посылает Путин делегацию во главе с главой союза писателей России. О Пушкине говорить. Это же первопричины конфликта! Еще пару фсбшников и "специалистов по СНГ" и делегация готова. Так что в глазах Трампа Зеленский выглядит послушно-последовательным и для Украины это хорошо, в глазах Путина – смешным, в глазах украинцев смелым и изобретательным. Но все это никоим образом не означает начала каких-либо серьезных переговоров о мире. Только эффективность управления армией и государством, поддержка ВСУ и партнеров, руководствующихся ценностями, заставят Путина к переговорам", – отметил Николай Княжицкий.

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