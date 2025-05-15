Переговоры о мире откладываются: почему надежды на прорыв в Стамбуле провалились

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не только сам не едет в Стамбул, но и отправляет на переговоры делегацию, которая фактически уже участвовала в переговорах с Украиной в 2022 году, когда выдвигала требования, типичные тем, которые подписывают стране, которые готовы капитулировать. О чем свидетельствует такой шаг Кремля? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
Переговоры в Стамбуле
Политический эксперт, экс-дипломат Вадим Трюхан говорит, что чуда не произошло. Как он и предполагал, анализируя то, чего следует ожидать в Стамбуле. В Стамбул не летит не только пути, но и Лаврова с Ушаковым там не будет. Кремль отправляет в Турцию печально известного плагиатора №1 Мединского с когортой никому неизвестных дипломатических и военных пропагандистов третьего разряда.
По его мнению, вполне прогнозируемый сценарий. Ничего другого от военного преступника №1 не следовало и ожидать. Потому что пути не перемирие нужно, он просто выигрывает время, интенсивно готовясь к летней наступательной кампании, как последний шанс нанести украинской армии военное поражение и оккупировать еще несколько ее областей.
Вадим Трюхан подчеркивает, досадно только, что эту корявую дипломатическую спецоперацию путина не читают в Вашингтоне.
Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий, советует обратить внимание на последовательность событий. Европейцы предложили прекращение огня. Путин предложил переговоры по первопричине конфликта. Трамп сказал, что это надежда на мир. Зеленский улетел на переговоры в Турцию.
Он продолжает, Путин лично не обещал никогда приехать на переговоры в Стамбул. Он, конечно, заинтересован и в поддержке Штатов, но знает, что и Трамп хочет стать миротворцем любой ценой, но, чтобы делать бизнес с Россией. Цели Путина никак не изменились. Кроме слов, он ничего не почувствовал. Серьезных санкций нет, оружие Украине могут прекратить давать, потому что новые пакеты США не утверждались. Будет летнее наступление, можно еще территории оккупировать.
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