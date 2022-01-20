После суда Порошенко устроил банкет в ресторане: кто был на угощении

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Людмила Слободенюк
В сети появилась информация, что сразу после окончания судебного заседания в Печерском суде, пятый президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, отправился с соратниками в ресторан. Фото гостей Порошенко зафиксировали журналисты издания "Украинская правда", передают "Комментарии".
Петр Порошенко в суде. Фото с Facebook
Издание публикует фотографии, как Петр Порошенко выходит из своего автомобиля и заходит в ресторан "Царское село" в Киеве. Также там появляется множество других известных фигур. Репортеры поймали на камеру Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, Виталия Гайдукевича, Юрия Бирюкова, Илью Новикова, Святослава Цеголко и других. Также там был замечен миллионер Игорь Воронов.
Впоследствии в Facebook Ирина Геращенко написала, что действительно была в ресторане с Порошенко. По ее словам, политики устроили себе что-то вроде "новогоднего корпоратива" — ели, пили вино, пели колядки и национальные песни.
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