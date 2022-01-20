После суда Порошенко устроил банкет в ресторане: кто был на угощении

В сети появилась информация, что сразу после окончания судебного заседания в Печерском суде, пятый президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, отправился с соратниками в ресторан. Фото гостей Порошенко зафиксировали журналисты издания "Украинская правда", передают "Комментарии".

Петр Порошенко в суде. Фото с Facebook

Издание публикует фотографии, как Петр Порошенко выходит из своего автомобиля и заходит в ресторан "Царское село" в Киеве. Также там появляется множество других известных фигур. Репортеры поймали на камеру Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, Виталия Гайдукевича, Юрия Бирюкова, Илью Новикова, Святослава Цеголко и других. Также там был замечен миллионер Игорь Воронов.

Впоследствии в Facebook Ирина Геращенко написала, что действительно была в ресторане с Порошенко. По ее словам, политики устроили себе что-то вроде "новогоднего корпоратива" — ели, пили вино, пели колядки и национальные песни.

"Вечером, наконец, смогли поздравить Петра Порошенко и Марину Порошенко с новогодними и рождественскими праздниками. Пользуясь присутствием в Киеве и наших коллег из регионов, пригласили фракцией Европейская Солидарность Петра и Марину, наших коллег из Киевсовета, молодежку и друзей на встречу за пределами партий. Это редкая возможность — собраться вместе на полчасика в одном из ресторанов недалеко от офиса, попеть щедрbвок/колядок не в суде, пожелать друг другу и Украине счастливого, европейского 2022 года. Ели вкусные драники. Подняли по бокалe вина", — написала Геращенко в Facebook.

Напомним, вчера, 19 января, суд наложил арест на имущество Петра Порошенко и его супруги, а также отпустил его под личное обязательство. Однако пятый президент Украины должен сдать свои документы для поездок за границу, не покидать пределы Киевской области и приходить на судебные заседания. ДБР такое решение судьи планирует обжаловать, поскольку потребовали арестовать Порошенко с альтернативой внесения залога в один миллиард гривен. Напомним, Порошенко обвиняется в государственной измене и содействии терроризму.

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