Коммунисты в России просят Путина признать ЛНР и ДНР независимыми государствами

Коммунисты России в Госдуме хотят попросить Путина признать самопровозглашенные республики "Луганская народная республика" и "Донецкая народная республика" независимыми государствами. Партия "КПРФ" во главе с Зюгановым подготовили проект такого обращения, однако сейчас нуждаются в поддержке других депутатов парламента России, чтобы оно попало на стол Путина. Об этом пишет издание "Медуза", передают "Комментарии".

Госдума России. Фото из официального сайта

В проекте обращения коммунисты апеллируют такими аргументами, будто эти республики, образовавшиеся в Украине, получали много лет гуманитарную поддержку России, а ныне там, мол, образованы легитимные правовые институты, есть "демократическая власть" и все факторы, позволяющие им стать независимыми государствами., а также выйти на международную арену.

"Государственная Дума обращается к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики как самостоятельных, суверенных и независимых государств", — говорится в проекте обращения.

Проект обращения появился вчера, 19 января. Пока неизвестно, когда его будут внесено на рассмотрение Госдумы.

Напомним, самопровозглашенные республики "ЛНР" и "ДНР" образовались на территории Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году после того, как начался вооруженный конфликт Украины и России, которая аннексировавала украинский Крым. Тогда террористы при поддержке армии России захватили часть двух областей Украины. На сегодняшний день независимость этих террористических образований признают только в Южной Осетии.

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