После скандала в Борщаговке начались первые задержания: Буданов сделал заявление

Женщину, которая одной из первых приехала к дому в Петропавловской Борщаговке на автомобиле скорой помощи, задержали. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, следствие установило, что перед резонансными событиями она могла проводить предварительную разведку объекта.

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

Как заявил глава ОП, подозреваемая действовала не спонтанно. Она приобрела автомобиль скорой помощи, переоделась в форму медицинского работника и вместе с водителем как минимум за трое суток до конфликта приезжала к зданию. Таким образом, по версии Буданова, подготовка началась задолго до появления толпы возле объекта 2 ноября.

Дополнительные сведения, как утверждает руководитель Офиса президента, следователи получили после изучения телефона задержанной. В устройстве обнаружили фотографии, переписку и контакты с Telegram-каналами, которые активно распространяли сообщения о происходящем в Борщаговке.

При этом окончательные мотивы действий женщины пока не установлены. Буданов допустил несколько вариантов: от стремления получить популярность или заработать деньги до возможной антигосударственной деятельности. Однако он подчеркнул, что нельзя объяснять весь инцидент исключительно действиями провокаторов.

По словам главы ОП, произошедшее одновременно показало серьезное напряжение в обществе и наличие проблем, которые государству необходимо решать.

Буданов также сообщил, что люди, действительно нуждавшиеся в медицинской помощи, сейчас находятся в больнице. При этом большинство находившихся в доме, по его словам, не нуждались в госпитализации.

Теперь следствию предстоит установить, кто мог быть причастен к подготовке событий, существовала ли координация с информационными площадками и какую цель преследовали участники предполагаемой операции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Буданов сделал новое заявление о "влиянии" на скандал в Борщаговке: кто будет наказан.



