Буданов сделал новое заявление о «влиянии» на скандал в Борщаговке: кто будет наказан

События в Петропавловской Борщаговке, где 2 ноября произошел резонансный конфликт с участием военных и местных жителей, не обошлись без постороннего влияния. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. По его словам, правоохранители должны установить не только непосредственных участников инцидента, но и тех, кто мог стоять за его организацией.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны", — подчеркнул Буданов.

Он также сообщил, что по итогам произошедшего выводы сделают внутри силовых структур.

По словам главы ОП, Генеральная прокуратура и другие профильные органы уже приступили к объективному расследованию. Буданов подчеркнул, что никто не имеет права устраивать беспорядки, а в условиях полномасштабной войны особое значение имеет уважение к украинским Силам обороны.

Он назвал произошедшее недопустимым для украинского общества и государства, отметив, что страна сейчас находится в крайне сложных обстоятельствах. Отдельно Кирилл Буданов обратил внимание на опасность попыток поссорить гражданское население с военными.

По его мнению, противопоставление армии собственному народу и раскол украинского общества – давно известный и циничный метод. Именно поэтому расследование должно дать ответы не только о том, что происходило непосредственно на месте конфликта, но и о возможных организаторах.

Теперь ключевой вопрос – кого именно следствие считает причастным к событиям на Борщаговке и какие доказательства удастся собрать.

Кирилл Буданов пообещал, что виновные не останутся без наказания.

Читайте также на портале "Комментарии" - скандал с военными на Борщаговке: где были в это время народные избранники.



