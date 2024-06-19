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После саммита мира говорить о мире не приходится: какое решение по Украине хочет принять Швейцария

В Швейцарии нашли способ разрешить поставки оружия Украине

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии хочет разрешить поставки оружия в Украину при определенных условиях. Большинство комитета заявило о намерении внести соответствующие изменения в "Закон о военных материалах", который сейчас препятствует такому реэкспорту. Законопроект подают на рассмотрение Нацсовета. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Blick".

После саммита мира говорить о мире не приходится: какое решение по Украине хочет принять Швейцария

Швейцария. Фото: GettyImages

Речь идет об ослаблении запрета на реэкспорт для стран, которые имеют подобные Швейцарии механизмы экспортного контроля и разделяют схожие ценности. Срок действия декларации о нераспространении экспорта для этих стран должен быть ограничен пятью годами.

В материале говорится, что оружие можно будет передать в третью страну только если оно будет отвечать определенным условиям. 

"В частности, она не должна серьезно и систематически нарушать права человека. Также не должно быть риска, что вооружение из Швейцарии будет использовано против гражданского населения третьей страны", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — перед саммитом мира в Швейцарии российский дипломат пытался купить оружие: он был задержан.

Также издание "Комментарии" сообщало – Швейцария намерена обсудить итоги саммита мира с Россией, а также с Китаем и другими странами, которые не принимали в нем участия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.                               

Ранее "Комментарии" писали — нужно будет говорить с Россией: Кулеба сделал заявление о подготовке переговоров.



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Источник: https://www.blick.ch/politik/ueberraschender-entscheid-nationalraete-beschliessen-indirekte-waffenlieferungen-an-ukraine-id19857861.html
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