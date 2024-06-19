После саммита мира говорить о мире не приходится: какое решение по Украине хочет принять Швейцария

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Кравцев Сергей
Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии хочет разрешить поставки оружия в Украину при определенных условиях. Большинство комитета заявило о намерении внести соответствующие изменения в "Закон о военных материалах", который сейчас препятствует такому реэкспорту. Законопроект подают на рассмотрение Нацсовета. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Blick".
Швейцария. Фото: GettyImages
Речь идет об ослаблении запрета на реэкспорт для стран, которые имеют подобные Швейцарии механизмы экспортного контроля и разделяют схожие ценности. Срок действия декларации о нераспространении экспорта для этих стран должен быть ограничен пятью годами.
В материале говорится, что оружие можно будет передать в третью страну только если оно будет отвечать определенным условиям.
Читайте также на портале "Комментарии" — перед саммитом мира в Швейцарии российский дипломат пытался купить оружие: он был задержан.
Также издание "Комментарии" сообщало – Швейцария намерена обсудить итоги саммита мира с Россией, а также с Китаем и другими странами, которые не принимали в нем участия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.
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