После саммита мира говорить о мире не приходится: какое решение по Украине хочет принять Швейцария

Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии хочет разрешить поставки оружия в Украину при определенных условиях. Большинство комитета заявило о намерении внести соответствующие изменения в "Закон о военных материалах", который сейчас препятствует такому реэкспорту. Законопроект подают на рассмотрение Нацсовета. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Blick".

Швейцария. Фото: GettyImages

Речь идет об ослаблении запрета на реэкспорт для стран, которые имеют подобные Швейцарии механизмы экспортного контроля и разделяют схожие ценности. Срок действия декларации о нераспространении экспорта для этих стран должен быть ограничен пятью годами.

В материале говорится, что оружие можно будет передать в третью страну только если оно будет отвечать определенным условиям.

"В частности, она не должна серьезно и систематически нарушать права человека. Также не должно быть риска, что вооружение из Швейцарии будет использовано против гражданского населения третьей страны", — говорится в статье.

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