После позора в Австрии Кулеба и Резников должны найти в себе смелость и отреагировать, - адвокат

В Вене, в столице Австрии, 16 августа на улице Рингштрассе, это кольцевая улица вокруг центра, три человека в нетрезвом состоянии, на полной скорости, врезались в авто, в котором находились четыре немецких студента. Когда приехала полиция, мужчины нажали на газ автомобиля и попытались сбежать. Однако их сразу поймали, недалеко от Ратгаусплац, возле парламента Австрии. Копы наставили пистолеты на нарушителей, которые оказались украинскими дипломатами, одному из них, 39 лет, и он имеет статус военного атташе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет представитель адвокатов Донецкой области в Совете адвокатов Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Осыка.

Военный атташе, полковник Андрей Билевич. Фото: Facebook Сергей Осыка

"А теперь важно вдуматься, мы все понимаем, что в Украине кровопролитная война с Россией, на фронте гибнут ребята, по всей стране полиция незаконно делает облавы на людей для мобилизации, что Украина получила статус кандидата Евросоюза, что мы постоянно просим у той же Австрии о денежной и военной помощи. А тут целый военный атташе, гоняющий бухим по Вене, словно схватил Бога за бороду. Прошли уже сутки, МИД в лице Олега Николенко признал, что это преступление было совершено именно их сотрудниками. Но они молчат, кто это сделал. Хорошо, что на сайте посольства указано, что военным атташе является полковник Билевич Андрей Вячеславович", – написал Сергей Осыка.

Адвокат задается вопросом, интересно, какие фамилии еще двух молодых людей, которые были с ним в авто, возможно посол Химинец Василий Васильевич, найдет время, и сообщит обществу, как он "закрывает глаза на пьянство своих подчиненных".

"Я понимаю, что это не первый такой случай, просто теперь это вылилось в СМИ, потому что полиция Вены уже не хочет закрывать глаза на такие преступления украинцев и слила инфу журналистам. Метко написал Клаус Лойбнеггер, автор статьи об этой аварии в издании "Kronen Zeitung:" Теперь дело за Украиной — "сдать" своих дипломатов под австрийское законодательство". Интересно, министр иностранных дел Кулеба и министр обороны Резников найдут в себе смелость, снимут дипломатический статус с алкашей и дадут разрешение на их задержание? Или будут до последнего покрывать этих негодяев, еще больше показывая цивилизованному миру, что в Украине пахнет коррупцией и кумовством", — заметил Сергей Осыка.

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