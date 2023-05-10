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Порноактриса пожаловалась на плохие дороги в Черновцах: в мэрии ей предложили работу

Мэрия Черновцов в шутку пригласила на работу порноактрису

сегодня, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

По словам украинской порноактрисы Юлии из Львовщины, у которой есть псевдоним Джозефина Джексон, что недавно побывала в Черновцах, в городе кривые дороги и по ним трудно передвигаться.

Порноактриса пожаловалась на плохие дороги в Черновцах: в мэрии ей предложили работу

Джозефина Джексон (фото из открытых источников)

Руководитель департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкой мэрии Григорий Прохоренко сразу среагировал на жалобу, которую выразила порноактриса и в шутку предлагает ей трудоустройство в его службе, отвечающей за дороги в Черновцах.


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"С большим интересом ознакомился с сообщением госпожи Джозефины. И что я могу сказать... В департаменте инфраструктуры есть вакансия главного специалиста сектора текущего ремонта. Это хорошая возможность себя реализовать вне съемочных площадок, ведь карьера актрисы не вечна, как и кривые дороги в Черновцах. А сейчас без шуток. Хотите приобщиться к созданию "прямых" дорог города? Тогда пишите мне в личные — подробнее расскажу о ЗП, правах и обязанностях", — пишет автор в своем сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Черновцах мужчина хотел убить жену и троих детей. В городе Черновцы 11 лет в колонии будет отбывать 40-летний горе-родитель, который, во время семейного скандала, вылил бензин на 16-летнюю дочь. Ребенок вспыхнул, как свеча. Об этом сообщает прокуратура Черновицкой области. Как установили следователи, расследовавшие этот криминал, на Буковине, в одном из населенных пунктов, начали ссориться супруги. Дочь, которой было 16 лет, начала заступаться за мать. Тогда семейный дебошир вылил на нее и в комнату бензин. Юнка была недалеко от горящей печи и от огня оттуда начала сама гореть. В результате, у нее были ожоги на лице, в участке шеи, и испекла кисти рук. Испугавшись того, что натворил, агрессивный отец скрылся из дома. Вскоре его обнаружили сотрудники полиции.



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