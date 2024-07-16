«Порешать» за полцены: в ВР не исключили проявлений коррупции в вопросе несвоевременного обновления данных

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Ткачик Олеся
Два месяца, выделенных на обновление данных в базе данных военнообязанных, прошли. Завтра начнутся штрафы от 17 тысяч гривен, отметил нардеп Владимир Арьев.
Обновление данных в ТЦК
По данным Минобороны, за отведенное время обновили данные около 4 миллионов военнообязанных. Это, говорит нардеп, половина или меньше всех военнообязанных, то есть более 4 миллионов граждан могут быть оштрафованы.
Да, говорит народный избранник, среди тех, кто не обновил свои данные, есть уклонисты, но есть и огромные группы тех, кто физически не смог выполнить требования закона о мобилизации.
По его словам, в Верховной Раде предусматривали эту ситуацию и даже предлагали продлить на 90 дней бесштрафной срок обновления, за который Минобороны могло бы привести нормативную базу и расширить приложение Резерв в соответствии с потребностями.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что штраф за необновление данных не будет наложен в том случае, если у государства есть обмен данными военнообязанного с другими реестрами.
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Ігор
сегодня, 14:04
Не два місяці а застосунок почав нормально працювати з 16 червня. Ніхто не казав що там треба пройти купу ідентифікацій та підтверджень. В той час як по 7 годин через 2 години не було енергії і зникав інтернет. Як ще нацистське гестапо не здогадалось в останні дні зробити роботу застосунку зі збоями, як це завжди робить податкова в останні дні реєстрації податкових накладних або подачі звітності?