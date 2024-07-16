«Порешать» за полцены: в ВР не исключили проявлений коррупции в вопросе несвоевременного обновления данных

Два месяца, выделенных на обновление данных в базе данных военнообязанных, прошли. Завтра начнутся штрафы от 17 тысяч гривен, отметил нардеп Владимир Арьев.

Обновление данных в ТЦК

По данным Минобороны, за отведенное время обновили данные около 4 миллионов военнообязанных. Это, говорит нардеп, половина или меньше всех военнообязанных, то есть более 4 миллионов граждан могут быть оштрафованы.

Да, говорит народный избранник, среди тех, кто не обновил свои данные, есть уклонисты, но есть и огромные группы тех, кто физически не смог выполнить требования закона о мобилизации.

"Во-первых, это лица, данных которых не оказалось в системе Оберег. По разным причинам. Таких сотни тысяч. Во-вторых, лица, чьи данные оказались неправильными в части, которая не исправляется через Резерв+. Их не меньше. Им по любому нужно было идти в ТЦК, а там дикие очереди, отключение света, отсутствие связи с реестром "Оберег" и тд. и тп. То есть они не смогли выполнить требования закона из-за физической несостоятельности государства обеспечить исполнение. В результате, пол страны с завтрашнего дня являются нарушителями", — заявил нардеп.

По его словам, в Верховной Раде предусматривали эту ситуацию и даже предлагали продлить на 90 дней бесштрафной срок обновления, за который Минобороны могло бы привести нормативную базу и расширить приложение Резерв в соответствии с потребностями.

"Законопроект 11305 года поддержала Европейская Бизнес Ассоциация, даже на полтора часа поддержало министерство обороны, но потом вдруг изменило мнение. Сегодня этого законопроекта нет в повестке дня. Поэтому, с завтрашнего дня начнут штрафовать и уклонян, и тех, кто физически не смог выполнить заранее плохо написанный закон. Или начнут предлагать нарушителям договориться за половину", — считает нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что штраф за необновление данных не будет наложен в том случае, если у государства есть обмен данными военнообязанного с другими реестрами.





