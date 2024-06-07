Попалась экс-нардеп: разоблачили на схеме фиктивных справок об инвалидности

К делу причастна бывшая народная депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержание экс-нардепа. Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

По данным следствия бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины организовала изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

К схеме были привлечены также работники медучреждения, врачи и посредники из Львовщины. Двое посредников подыскивали шахтеров, которые в связи с вредными условиями труда имели право оформить группу инвалидности, однако, не могли этого сделать из-за бюрократии. Для того, чтобы упростить процедуру, с них требовали по 3-4 тысячи долларов США.

За деньги фиктивное прохождение медицинского осмотра занимало всего 1-2 дня, хотя по документам этот процесс длился две недели. Вовлеченные в схему медучреждения оформляли необходимую документацию без обследования пациентов, получая при этом свою часть денег.

После этого медицинские документы пациентов отправлялись в Киев, в государственное медицинское учреждение, работники которого по предварительно полученным спискам подтверждали наличие хронического профессионального заболевания и направляли таких лиц на МСЭК для принятия решения о присвоении соответствующей группы инвалидности.

В свою очередь, собранные с пациентов деньги ежемесячно вместе со списками лиц, от которых они получены, предоставлялись руководству медучреждения и в дальнейшем распределялись между участниками схемы.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт неоднократной передачи денег посредником организатору, которая работает заместителем директора медучреждения.

Правоохранители в Киеве задержали "на горячем" организатора схемы и ее сообщника из Львовщины, который передавал ей "откат" в размере 32 тыс. долларов США. Во время обысков на работе и дома у фигурантов было обнаружено более 40 млн грн, меддокументы и черновые записи с учетом клиентов.

Организатору преступной группировки и четырем его участникам сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3, 4 ст.368, ч.3 ст.369-2. В настоящее время идет расследование, устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

При этом стоит отметить, что, как стало известно журналистам "Суспильного", подозреваемая – бывшая народный депутат Ирина Сысоенко.

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