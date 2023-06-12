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Попала в Книгу рекордов Гиннеса за 12-сантиметровый язык: кто является его обладателем(ВИДЕО)

Язык собаки по кличке Зои является самым длинным в мире. За это ее добавили в Книгу рекордов Гиннеса

сегодня, 14:45
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Автор:

Белоокая Ира








Такой новостью поделились представители Guinness World Records , пишут "Комментарии".

Попала в Книгу рекордов Гиннеса за 12-сантиметровый язык: кто является его обладателем(ВИДЕО)

В США собака попала в Книгу рекордов Гиннеса

Зои – помесь лабрадора и немецкой овчарки. Длина ее языка составляет 12,7 сантиметра, а это 5 дюймов. Собаку официально занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Пса хозяева Мэтейри Седи и Дрю Уильямс из США завели, когда Зое было 6 недель. Уже тогда было заметно слишком длинный язык у щенка.


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"Мы думали, что она обязательно дорастет до этого, но она, очевидно, этого не сделала. У нее огромный язык по сравнению с ее телом", — отметила хозяйка собаки.

В общем, Зои характеризуют как хорошую, приветливую собаку. Она очень любит людей и внимание. Случается, если ей понравится кто-нибудь, обладательница самого длинного в мире языка, может с ног до головы облизать прохожего.

Собака, превысила рекорд, установленный английским сетером, по имени Бисби из Тусона, штат Аризона. Его язык был протяженностью 9,4 сантиметра.


Шла речь на портале "Комментарии" и о том, – сколько стоит остров "Пиратов Карибского моря": райский уголок, где снимали звездный фильм – продают Звездный уголок на Багамах, где снимали приключенческую ленту "Пираты Карибского моря" выставили на продажу.

Напомним, "Комментарии" писали, - Жизнь длиной в век: 102-британка раскрыла секреты долголетия Джойс Джекман, проживающего в доме-интернате Сильверспрингс в Торрингтоне, 9 мая отметила свой 102-й день рождения. Сотрудникам дома людей преклонного возраста, пенсионерка рассказала как прожить жизнь, длиной — более 100 лет. По ее словам, для этого необходимы три ингредиента: "шоколад, хороший секс и вино", которые жизненно необходимы для долголетия. Сегодня Джойс еще может разгадывать кроссворды, читать прессу и развлекать персонал заведения, где она проживает – своим юмором.



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