Попала в Книгу рекордов Гиннеса за 12-сантиметровый язык: кто является его обладателем(ВИДЕО)



















Такой новостью поделились представители Guinness World Records , пишут "Комментарии".



В США собака попала в Книгу рекордов Гиннеса

Зои – помесь лабрадора и немецкой овчарки. Длина ее языка составляет 12,7 сантиметра, а это 5 дюймов. Собаку официально занесли в Книгу рекордов Гиннеса. Пса хозяева Мэтейри Седи и Дрю Уильямс из США завели, когда Зое было 6 недель. Уже тогда было заметно слишком длинный язык у щенка.

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"Мы думали, что она обязательно дорастет до этого, но она, очевидно, этого не сделала. У нее огромный язык по сравнению с ее телом", — отметила хозяйка собаки.

В общем, Зои характеризуют как хорошую, приветливую собаку. Она очень любит людей и внимание. Случается, если ей понравится кто-нибудь, обладательница самого длинного в мире языка, может с ног до головы облизать прохожего.

Собака, превысила рекорд, установленный английским сетером, по имени Бисби из Тусона, штат Аризона. Его язык был протяженностью 9,4 сантиметра.





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