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Помогут ли работы о марихуане и крабах в борьбе с пропагандой РФ: что не так с украинским контентом

На какой контент тратят государственные средства

2 октября 2024, 21:47
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Кречмаровская Наталия

Телемарафон "Единые новости" сейчас уже больше вредит, чем помогает украинцам, и страна в целом. Все больше граждан отказываются смотреть эти новости, а, несмотря на это, на работу марафона тратят безумные деньги. К тому же качество самой работы сомнительно, а иногда совсем не понятно. В общем, возникают вопросы к финансированию создания контента. Народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал о финансировании создания украинского контента, информирует портал “Комментарии”.

Помогут ли работы о марихуане и крабах в борьбе с пропагандой РФ: что не так с украинским контентом

Иллюстративное фото

Он отметил, направил запрос в Госаудитслужбу по оценке эффективности телемарафона "Единые новости".

“По данным аудитслужбы, только госпредприятию “Мультимедийная платформа иновещания Украины” на изготовление телерадиопрограмм в 2023 году было направлено 1 миллиард 238 миллионов гривен. Это противоречит постановлению Кабмина №915, регулирующему производство программ для государственных нужд”, — отметил нардеп.

Также у аудиторов, по его словам, возникли вопросы, как распорядились средствами. К примеру, был конкурс, призванный формировать и поддерживать позитивный имидж Украины, противостоять пропаганде РФ и дезинформации.

"Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" отобрало следующие работы: "В Амстердаме запретят курить марихуану", "Брюссель призывают преодолеть вторжение голубого краба", "Конец войны с наркотиками" и т.д. Не уверен, что это поможет в борьбе с российской пропагандой", – отметил Ярослав Юрчишин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы устали от телемарафона.




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Источник: https://www.facebook.com/yaroslav.yurchyshyn/posts/pfbid0erZPjfDjCWdLLnxTWHL25ubok4tbsVg8cxvxhH4TBsu8MiFmJA1U5XdpBjhQ9PzLl
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