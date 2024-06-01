Помогают РФ обходить санкции: против кого ЕС и G7 намерены усилить давление

Страны G7 и Европейский Союз обсуждают введение санкций против банков третьих стран, которые помогают обходить санкции финансовой системе России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило информагентство "Bloomberg", со ссылкой на информированных собеседников.

Санкции против банков, которые помогают России. Фото: из открытых источников

По информации издания, некоторые союзники рассматривают меры, направленные на кредиторов третьих стран, которые используют систему обмена финансовыми сообщениями Банка России, что является российским аналогом SWIFT. Это хотят ввести из-за их помощи России обходить санкции, которые ввели в 2022 году.

Издание отметило, что чиновники сосредоточили свое внимание на банках, которые якобы способствовали некоторым из этих транзакций, предупредив их о новых штрафах. Это заставило нескольких кредиторов усилить ограничения и привело к падению российского импорта.

Обсуждения происходят накануне встречи G7 в Италии в июле, где главы правительств планируют согласовать комплекс мер для лучшего соблюдения санкций, наложенных на Россию за ее войну против Украины.

9 мая Финляндия, Эстония, Польша, Литва и Латвия подписали соглашение, которое ужесточит контроль Европейского Союза за соблюдением визовых требований в отношении России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евросоюз продолжает размышлять над 14-м пакетом санкций против РФ, куда может войти и запрет на использование портов ЕС для реэкспорта сжиженного природного газа (СПГ). Франция и Нидерланды также добиваются введения санкций ЕС против любого банка в мире, который помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия. Венгрия традиционно ставит палки в колеса гипотетическим ограничениям. На паузе, похоже, и история с использованием на пользу Украине российских замороженных активов. Что на данный момент можно сказать о влиянии санкций на РФ и о перспективах новых ограничений? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



